核心提示： 支气管扩张是指支气管持久性扩张并伴有支气管壁的破坏。是现在常见呼吸道慢性化脓性疾病，病理上支气管壁毁损，呈持久不可逆的扩张变形，同时伴有周围肺组织的慢性炎症。然而大家知道吗？支气管扩张不及时治疗是会产生以下并发症的。

支气管扩张是指支气管持久性扩张并伴有支气管壁的破坏。是现在常见呼吸道慢性化脓性疾病，病理上支气管壁毁损，呈持久不可逆的扩张变形，同时伴有周围肺组织的慢性炎症。然而大家知道吗？支气管扩张不及时治疗是会产生以下并发症的。

支气管扩张不及时治疗产生的病发症：

[1]慢性呼吸衰竭和肺心病：因反复气道化脓性感染，晚期常因其本身和远端的结构广泛破坏，导致有效肺泡通气功能下降，发展为呼吸衰竭;继之引起肺动脉高压、右心室肥厚扩张，发展为慢性肺源性心脏病。

[2]肺脓肿：支气管扩张存在持续性感染，在此基础上局部感染加重难以控制时，易导致肺组织坏死，形成脓肿;另一方面易发生上呼吸道定植菌吸入，导致肺脓肿。

[3]邻近或远隔器官脓肿：化脓性支气管炎或肺脓肿等局部蔓延，可引起胸膜炎、脓胸、心包炎、或经血循环到达无隔器官，发生脑内转移性脓肿。

[4]休克或窒息：短期内大咯血患者，可合并失血性休克或发生窒息。

支气管扩张不可盲目轻信广告偏方，要选择正确的治疗方法

治疗支气管扩张，本院依据中医经络疏通术与现代西医雾化雷电相结合，在经络穴位和超导介入精准定位下，直达病灶，清除扭曲变形的小气道痰液痰栓，消炎消肿，缓解咳喘憋，增加肺病血液循环，抑制腺体分泌，减少痰液生成，祛瘀生新，调补肺肾之气，乃至全身脏腑气血，从而激活机体组织细胞再生，康复疾病。

【中西医结合系统性治疗支气管扩张——四大优势】

时间较短：先进仪器配合中医望闻问切，快速精准诊断，明确病因，因病施治，对症治疗，有效缩短治疗时间和治疗费用。

见效较快：当天咳嗽咳痰、胸闷喘息减轻，一周后炎症消除。

效果较好：经络疏通术配合现代理疗设备，穴位给药直达病灶，中医激活细胞活性，经络疏通理气活血，提高自身免疫性。

抗复发：临床验证，改治疗方法能够有效的抗复发，支气管扩张治疗后，咳喘憋不再反复。

温馨提示：以上就是介绍的支气管扩张的并发症，具备这方面的知识对于患者的病情可以起到一定的帮助，患者感觉身体不适要尽快到专业医院进行确诊，这个时候积极配合治疗才是最关键的。