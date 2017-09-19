过敏性哮喘该如何治疗

过敏性哮喘治疗受到很多人的关注，是因为该病在生活中常见，影响到很多人的正常生活，生活中多了解一些疾病知识，有利于更好的治疗疾病。那么，过敏性哮喘如何治好呢？下面就让专家来介绍一下吧。

1.患者有全身症状时，应注意休息和保暖

治疗的目的是减轻症状和改善机体的功能。患者常常需要补充液体和应用退热药物。可适当应用镇咳药物。痰量较多或较黏时，可应用祛痰剂。

2.过敏性哮喘的患者

对抗菌药物并无明显的治疗效果，在治疗过敏性哮喘患者时应避免滥用抗菌药物。但如果患者出现发热、脓性痰和重症咳嗽，则为应用抗菌药物的指征。对过敏性哮喘的患者应用抗菌药物治疗，可应用针对肺炎衣原体和肺炎支原体的抗菌药物，如红霉素，也可选用克拉霉素或阿奇霉素。流行性感冒流行期间，如有过敏性哮喘的表现应该应用抗流感的治疗措施。

3.过敏性哮喘急性加重期治疗

(1)控制感染视感染的主要致病菌和严重程度或根据病原菌药敏结果选用抗菌药物。如果患者有脓性痰，为应用抗菌药物的指证。轻症可口服，较重患者用肌注或静脉滴注抗菌药物。常用的有青霉素G、红霉素、氨基甙类、喹诺酮类、头孢菌素类抗菌药物等。

(2)祛痰、镇咳对急性发作期患者在抗感染治疗的同时，应用祛痰药及镇咳药物，以改善症状。常用药物有氯化铵合剂、溴已新、氨溴索、羧甲半胱氨酸和强力稀化粘素等。中成药止咳也有一定效果。对老年体弱无力咳痰者或痰量较多者，应协助排痰，畅通呼吸道。应避免应用镇咳剂，以免抑制中枢及加重呼吸道阻塞和产生并发症。

(3)解痉、平喘药物常选用氨茶碱、特布他林等口服，或用沙丁胺醇等短效支气管舒张剂吸入。若持续存在气流受限，需要进行肺功能检查。如果明确慢阻肺的诊断，必要时使用长效支气管舒张剂吸入、或糖皮质激素加长效支气管舒张剂吸入。

(4)雾化疗法雾化吸入可稀释气管内的分泌物，有利排痰。如痰液黏稠不易咳出，雾化吸入有一定帮助。