由于空气质量和生活环境的问题，这些年来，肺纤维化的发病率越来越高，人们也越来越担心这种疾病，毕竟肺纤维化是一种致命的肺部疾病，被称为不是癌症的癌症，对人们的威胁是显而易见的，大家都知道它很可怕，但却对它的了解不够，不能够及时的发现及时治疗，才酿成大错。那么如何识破肺纤维化的症状，拉响健康警报呢？请看以下介绍。

肺纤维化的症状：

1.咳嗽、咳痰：较严重时会有干咳或少量粘液痰，易有继发感染。出现粘液脓性痰或脓痰，偶见血痰。

2.呼吸困难：肺纤维化多在40-50岁发病。轻度肺纤维化时，呼吸困难尽在剧烈活动时出现，因此常常被忽视或误诊为其他疾病。

3.心力衰竭：心脏负荷增加可致心力衰竭。由肺部疾病所致的心力衰竭称为肺源性心脏。

4.精神神经症状：急性缺氧可出现精神错乱、躁狂、昏迷、抽搐等症状。严重高碳酸血症可出现腱反射减弱或消失。

5.全身症状：肺纤维化会影响肺部器官的损害，主要症状也很明显，例如疲倦，昏昏欲睡，没有精神和关节酸痛等。

专家解说：肺纤维化的临床症状表现

该疾病初期症状表现不是太明显，和普通感冒发烧的症状相似，咳嗽呼吸困难等等，活动后这些症状会更加明显，这些对于大部分人来说都稀松平常，在家会当普通的感冒来医治，几乎不去医院，所以才会导致肺纤维化更加严重，到最后无法治疗。

同时在得了肺纤维化的同时，也会影响肺部器官的损害，主要症状也很明显，例如疲倦，昏昏欲睡，没有精神，还有关键疼痛的感觉，随着病情的家长还有食欲不振的现象，体重明显会下降，这些症状已经很严重了，稍微注意就会发现，应该及时的到医院检查，并采取相关治疗措施。那么肺纤维化该如何治疗呢

温馨提示：肺纤维化并不可怕，患者一定要摆正心态，积极配合治疗，并在生活中做好预防，把良好的习惯坚持下来，久而久之，疾病就会离您而去。