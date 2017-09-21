随着现代工业的发展，城市空气的污染，其实病毒无处不在。肺纤维化这种疾病相信大家对它不是很陌生，但是怎么患肺纤维化疾病也许很少人知道，只有找到了肺纤维化的病源，才能更好的去避免这些有害物质来侵害我们健康。那么下面就让我们一起来了解，导致肺纤维化的病因有哪些，具体介绍如下。

导致肺纤维化的4个病因：

1、环境因素：是导致肺纤维化疾病的重要因素之一，当下环境污染严重，尤其是一线城市，更是烟雾弥漫，让人们的呼吸道粘连了厚厚的有害物质，最后停留在肺部，久而久之，肺部的不利物质愈来愈多，最后会形成肺部疾病。肺纤维化较为常见。

所以在不良环境生活中的我们要做好防护措施，如遇雾霾天气出门时，应配当口罩，避免吸入过多有害气体。同时汽车尾气的排放、工厂排污等都会给大自然带来伤害，因此我们要学会环保。

2、吸烟：据临床表明，吸烟者是肺纤维化的高危人群，并且吸烟者患肺纤维化的几率是常人的好几倍，所以大家要慎重，需远离香烟及二手烟。

长期吸烟可导致肺功能的下降，可能诱发多种肺部疾病的发生，从而造成肺纤维化。

3、外界因素：石棉、矿物粉尘、药物、放射损伤、有害气体吸入等(在环境受污染的情况下，应佩戴口罩);接触鸽粪、动物皮毛、发霉枯草等引起的外源性过敏性肺泡炎，都可导致肺纤维化。

因此肺纤维化患者应避免接触动物，室内不养花草，这些都是过敏原，不利于病情。

4、其它：职业、遗传、环境、物理和化学因素等也可导致肺纤维化。

以上就是对肺纤维化疾病是由哪些因素导致的全部介绍了，希望本篇文章可以帮助大家做好肺纤维化疾病的预防工作。

肺纤维化这种疾病是容易治疗的，但是就是因为容易治疗这一原因，让很多患者不重视。这就造成了疾病的严重性，它会诱发一些呼吸系统疾病的发生，如：慢性阻塞性肺疾病、肺气肿、肺心病等，那些肺气肿患者多数都是由肺纤维化转变而来，所以大家被确诊为肺纤维化要及时到医院检查和治疗，这样才可以有效地控制自己的病情，避免危害的出现。

有很多患者会提出这样的疑问：不去医院治疗，吃什么药可以治疗肺纤维化？

在这里本院医生对这个问题做了相应的回答：肺纤维化的初期阶段因为症状轻，患者选择自己买药，不去医院治疗，觉得没什么大事，那么站在患者的角度是可以理解的。但是站在医生的角度来说。

首先选择药物上自己不能准确把握药性，这样就会对身体产生一定的危害;

医生建议：患者在没有确诊或者已经确诊为肺纤维化的时候，千万不能自行用药，不仅仅会增加耐药性，药物中的激素会危害全身的机能(例如：骨质疏松)，因此做到规范的治疗，是治肺病的最主要方法！

温馨提示：间质性肺炎并不可怕，患者一定要摆正心态，积极配合治疗，并在生活中做好预防，把良好的习惯坚持下来，久而久之，疾病就会离您而去。