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肺纤维化的病因是什么

2017-09-21
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　　肺纤维化作为一种呼吸内科的特殊疾病，而其死亡率和发病率都在逐年增加，可以说肺纤维化的治疗在全世界都是难题。为了控制疾病，避免疾病进入晚期，就需要及早的对患者的病情加以控制和治疗。

　　肺纤维化的病因

　　1、吸入无机粉尘：滑石粉肺、铁尘肺、锡尘肺。

　　2、吸入有机颗粒(过敏性肺泡炎)：饲鸽者肺、农民肺。

　　3、风湿免疫慢性病：系统硬化症、多肌炎/皮肌炎、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、混合结缔组织病、强直性脊柱炎。

　　4、治疗现任或药物相关性疾病：抗心律失常药、抗炎药物、抗惊厥药物、化疗药物、维生素、放疗、氧中毒。

　　5、职业和环境相关性经验疾病：矽肺、石棉肺、重金属肺、煤尘肺、铍尘肺、氧化铝肺。

　　6、原发性疾病手术(未分类型)、肿瘤性疾病：肺淋马管病变病、支气管肺泡病变、肺淋巴瘤、Kaposi肉瘤。

　　7、特发性纤维化疾病突出：物发性纤维化、家族性特发性肺间质纤维化、急性间质性肺炎、脱屑性间质性肺炎、非特异性间质性肺炎、淋巴细胞性间质性肺炎、自身免疫性肺间质纤维化。

　　8、其它：神经纤维瘤病、结节硬化症、结节病嗜酸性粒细胞性肺炎、肺泡蛋白沉淀症、弥漫性肺泡出血症、肺泡微结石症、转移性钙化。

　　温馨提示：肺纤维化并不可怕，患者一定要摆正心态，积极配合治疗，并在生活中做好预防，把良好的习惯坚持下来，久而久之，疾病就会离您而去。

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