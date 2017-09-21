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肺纤维化能活多久？

2017-09-21
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　　肺纤维化能活多久？这是每个肺纤维化患者都比较关心的问题。“得了肺纤维化平均生存期为3-5年，急性加重型在6周至半年，多数死于呼吸、循环衰竭”好多人都被这样的论断吓到，忧心忡忡的问医生，我真的只能活这么长吗？

　　专家告诉您：上述的论断是片面的！由于发病原因、病情缓急、个人体质及诊疗情况差别很大，有部分肺纤维化疾病是可以完全治好的，生存时间远远超过10年！得了肺纤维化，及时就诊，正确施治，很重要！

　　那肺纤维化能活多久呢？上述的论断又是怎么回事呢？首先，肺纤维化其实包括特发性非纤维和继发性肺纤维化。上述论断描述的其实是特发性肺纤维化的生存状况。确实，特发性肺纤维化是一种非常难以治好的疾病。在脏器纤维化中，只有特发性肺纤维化有明确的国际通行的诊断标准，因其进展快、死亡率高，故被世界卫生组织称为肺系疑难疾病。

　　肺纤维化能活多久，心态正确很重要。

　　但其实，在肺纤维化的早期，但事实上特发性肺纤维化是肺泡炎和部分纤维化并存。这意味着，只要施治得、当就诊及时，肺泡炎是完全可以逆转的。发炎肺泡的修复走在是被吸收还是纤维化的分岔路口，如果可以吸收，就有机会部分逆转肺纤维化！

　　不仅如此，有超过35%的肺纤维化患者是特发性肺纤维化患者。继发性肺纤维化病情发展慢，疗效较好，生存期长。继发性肺纤维化治疗的重点针对原发病，肺纤维化可随之好转。一些环境因素引起的肺纤维化，在脱离相应的环境后，病情可以较长时间处于相对稳定状态。另外还有一些类型的肺间质病，例如结节病等，经糖皮质激素和免疫抑制剂治疗后可明显好转，甚至恢复。

　　温馨提示：肺纤维化并不可怕，患者一定要摆正心态，积极配合治疗，并在生活中做好预防，把良好的习惯坚持下来，久而久之，疾病就会离您而去。

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