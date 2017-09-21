那么，当我们接受了治疗以后，我们应该如何使身体尽可能的恢复呢？肺间质纤维化的日常护理应该成为大家心中较为重视的问题。一个好的日常护理也是促进病情恢复的关键。今天就为肺纤维化患者，介绍几种日常护理中不可忽略的注意事项。

肺纤维化的日常护理：

注意保暖，避免受寒，避免感染：感染后会加重特发性肺纤维化症状和您的病情，但您往往因为习惯了呼吸不好，容易忽视呼吸上的微小变化及加重的咳嗽，或者认为不重要。

保持良好的营养和适当的体重：良好的营养对保持理想体重很有帮助，慢性肺疾病的患者，因为怕吃饭时气短，所以进食减少，导致营养不良，低营养使呼吸肌乏力，从而气短加重。另外，体重超重增加心肺供氧到全身的负担，也导致气短，超重也增加膈肌的压力而使呼吸不足。

要有舒适的居住环境。房间要安静，空气要清新、湿润、流通，避免烟雾、香水、空气清新剂等带有浓烈气味的刺激因素，也要避免吸入过冷、过干、过湿的空气。

肺纤维化的饮食护理：

供给优质蛋白、多种维生素及较高比例的碳水化合物饮食(碳酸饮料除外)。例如：蛋类、糙米、玉米面、荞麦面、水果和蔬菜等。

少吃辛辣、煎炸等刺激性油腻食物：平素要吃得清淡，尤其对于肥胖患者，脂肪供给量宜低。吃肉以瘦肉为宜，以达到祛痰湿与适当控制体重的目的。辛辣、煎炸等食物，因容易生痰，导致热助邪胜，邪热郁内而不达，久之可酿成疾热上犯于肺，加重病情。

重度肺纤维化病人可予软食或半流食：这样可以减轻呼吸急迫所引起的咀嚼和吞咽困难，既有利于消化吸收，又可防止食物反流。

多饮水：重度肺纤维化患者因张口呼吸，出汗多、饮食少，常使患者失水，并使痰液黏稠不易咯出，因此及时补充水分、增加液体摄入量，对于纠正或防止失水，具有非常重要的意义，要鼓励患者多饮水;如患者不能饮食时，可用静脉补液，这样有利于稀释痰液、促使黏稠痰液排出。伴有心衰的患者饮水要适量。

温馨提示：肺纤维化并不可怕，患者一定要摆正心态，积极配合治疗，并在生活中做好预防，把良好的习惯坚持下来，久而久之，疾病就会离您而去。