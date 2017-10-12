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间质性肺炎的并发症有什么？

2017-10-12
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　　在我们的生活中，间质性肺炎的患者不极少数，相信大家都有一定的了解，对于间质性肺炎这样的慢性疾病，这种疾病一旦发生，对患者的影响是非常严重的影响，严重者甚至会对交流产生影响，那么，得有间质性肺炎并发症都有哪些呢？我给大家简单讲解一下吧，希望大家能够认真阅读。

　　间质性肺炎并发症有：

　　1、心包炎：心包炎是指心脏外面有脏层，壁层两层心包膜，如他们发生炎症改变即为心包炎，可使心脏受压而舒张受限。心包炎患者可有发热，盗汗，或呕吐，腹泻。

　　2、心脏衰竭：心脏衰竭是指心肌受到严重的伤害，令心脏无法正常的泵出足够的血液来促进身体各个器官活动，及代谢的需要。心脏因此渐渐变得肥大，失去心脏功能，疲倦，呼吸窘迫，端坐呼吸，不能平卧，急性废水。

　　3、胸膜炎：胸膜炎的治病因素(通常为病毒或细菌)。刺激胸膜所致的胸膜炎症。胸腔内可有液体积聚(渗出性胸膜炎)或无液体积聚(干性胸膜炎)。炎症消退后。胸膜可以恢复至正常，或发生两层胸膜相互粘连。由多种病因引起，如感染、恶性肿瘤、结缔组织病、肺栓赛等。作为支气管扩张最常见的并发症，胸膜炎主要临床表现为胸痛、咳嗽、胸闷、气急甚至呼吸困难，感染性胸膜炎或胸腔积液发感染时，可有恶寒、发热。

　　温馨提示：以上为大家介绍了间质性肺炎的并发症有什么？间质性肺炎会导致患者出现自发性气胸甚至一系列恶性疾病等等，面对这些危险，患者一定要注意早期发现病情尽早的治疗，千万不要耽误治疗时机。

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