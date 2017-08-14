核心提示：全面了解甲状腺结节的发病原因？甲状腺结节是一种甲状腺常见的疾病，甲状腺结节带来的危害很多。所以不能忽视治疗，但是治疗前要弄清甲状腺结节的原因才能更好的预防治疗，那么引发甲状腺结节的病因有什么呢？我们来简单的了解下

全面了解甲状腺结节的发病原因？甲状腺结节是一种甲状腺常见的疾病，甲状腺结节带来的危害很多。所以不能忽视治疗，但是治疗前要弄清甲状腺结节的原因才能更好的预防治疗，那么引发甲状腺结节的病因有什么呢？我们来简单的了解下

全面了解甲状腺结节的发病原因？翟章锁主任介绍甲状腺结节的几点发病因素

甲状腺结节的发病原因，还有因为饮食失调或者是居的地理位置如高山，水土失宜，一方面会影响到人体的脾胃功能，脾失健运，聚温生痰，另一方面会影响到人体气血的正常运行，痰气淤结聚颈前则发为瘿，而这两种原因一般和体质都是有密切的关系。

甲状腺结节的发病原因，有一些患者是因为家族中有本病史其后代发病率较无家族史者为高，说明甲状腺结节和先天的遗传是有关系的。结节组织淤积的时间长了也就形成了甲状腺瘤，局部的甲状腺细胞组织就会出现增生久而久之形成甲状腺癌，威胁患者的生命。

甲状腺结节的发病原因，中医认为甲状腺结节的病因主要是情志内伤和饮食及水土失宜、先天因素有密切关系。由于长期愤郁恼怒或忧思郁虑 ，使气机郁滞，肝气失于调达，津液不能归正化而凝聚成痰。气滞痰凝，用结颈前，则形成瘿病。谈气凝之日久，使血液的运行亦受助碍而产生血型淤滞，则可致硬肿较硬或结节、瘿瘤。

通过上面介绍我们了解甲状腺结节的发病原因，希望能够帮助患者更好的了解病情。发病原因众多患者一定要及时的到医院检查确诊积极的进行甲状腺结节的治疗。那么结节患者日常生活照需要注意什么呢？

(1)定期检查：甲状腺结节病人应定期去医院检查，观察甲状腺结节的状态，甲状腺激素水平如何，以明确是否需要修正治疗方案。

(2)饮食注意：甲状腺结节的患者应注意饮食上碘的摄入，以避免短时间内摄入大量碘，而诱发甲状腺功能亢进。但如果摄入过少，也可引起结节增大。因此， 好能咨询专业医生。如海带、紫菜等海产品的碘含量很高，应该避免在短时期内吃得过多。

(3)经常观察：年轻的生育期女性，应常照镜子，留心观察脖根是否变粗，或是定期通过B超、体检确定甲状腺情况。

(4)保持乐观：注意情绪调节，保持心情舒畅。