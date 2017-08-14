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甲状腺结节最优的治疗方法有什么

2017-08-14北京德胜门中医院甲状腺科
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核心提示：甲状腺结节最优的治疗方法有什么？甲状腺结节是我们生活中经常见的一种甲状腺疾病，这种疾病对人体的危害性非常大的，尤其是女性很容易患上此疾病，应该引起我们的高度重视，所以在治疗时一定要选对治疗方法，甲状腺结节最优的治疗方法是什么方法呢？

　　甲状腺结节最优的治疗方法有什么？甲状腺结节是我们生活中经常见的一种甲状腺疾病，这种疾病对人体的危害性非常大的，尤其是女性很容易患上此疾病，应该引起我们的高度重视，所以在治疗时一定要选对治疗方法，甲状腺结节最优的治疗方法是什么方法呢？

　　聂春华大夫提醒：甲状腺结节没有大小、轻重之分，一经发现及时采取有效治疗才是治病之本。那怎么治疗甲状腺结节不会复发造成更多危害呢？

　　一、人们惯用的治疗方法是单纯的吃药控制。其实单纯的食用西药是可以控制结节发展，但是需要长期服用药物。不仅要承担昂贵的药费，而且还不能治疗甲状腺结节。

　　二、一部分患者会选择手术治疗。如果是恶性甲状腺结节发展可以选择激素药治疗，毕竟危及生命影响了患者正常生活。但是手术治疗会留下刀疤痕迹，同时如果操作不当会造成终身甲减。而且手术复发的概率也很高，所以不建议采用。

　　三、目前治疗甲状腺结节比较好用的方法就是中医治疗。中医治疗甲状腺结节无需开刀手术与长期吃药，通过中医的“八纲脏腑气血津液内外辩证”的理论由内而外进行健康的治疗疾病。通过中医原理调节人体的阴阳平衡，增强免疫抑制、免疫调节，抗细胞增生作用。

　　甲状腺结节最优的治疗方法有什么？以“疏通经络--平衡甲状腺激素分泌--改善微循环”为全新的三大步治疗平衡理论，成功解决了甲状腺疾病不易治好、治疗周期过长的医学难题。中医辨证施治法是一个完整的康复治疗体系，可分为如下五个步骤：

　　一步：TH定量检测

　　能全面了解患者的甲状腺功能各参数、患病阶段以及患者适合服用哪类药物等，从而科学配伍、对症下药，提高甲状腺疾病治疗效果。

　　二步：制定个性化治疗方案

　　注重甲状腺疾病发病原因和发病机制的探究，针对患者的病因、病情和个体条件，利用人体经络学、中医肝脏学、中国古典中医医学，康复学、中医理疗学、医学心理学等学科技术构成的康复体系制定合理的多维康复方案，进行全方位立体治疗。

　　三步：结合经络穴位疏通术治疗

　　经络穴位疏通术采用科学配伍的系列纯中药药物，结合穴位埋植技术、经络疏通技术，配合先进的仪器致使药物直达病所，刺激并且快速消除经络堵塞物质，改善机体大循环系统，精准治疗从而缩短治疗时间。

　　四步：中医理疗系统治疗，内外同治

　　配合中医理疗项目：无创穴位消融术、ECT雷电电摩、低温等离子消融术，激发人体经气，快速打通经络，恢复脏腑功能;利用低温射频能量，来达到结节、组织的消融和同化目的，无任何创伤。

　　五步：享受终身健康管理服务

　　为患者进行心理疏通和辅导，指导患者进行巩固治疗;并对患者进行持续康复跟踪，为患者建立健康档案，可享受终身健康档案管理服务。

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