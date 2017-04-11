治疗视神经萎缩，就要走出这些治疗误区！

核心提示：对于视神经萎缩的治疗，较好的办法就是重新让患者气血充盛，润养神经，使死亡之神经纤维得以再生，濒临死亡之神经节细胞得以苏醒。

视神经萎缩是危害大的眼病之一，它导致的失明是性的。所以，想要治好视神经萎缩，患病后要及时治疗，而且要根据自己的病情用正确的方法。经调查，中医是有效的视神经萎缩的治疗方法，它可以让患者远离疾病的危害，恢复健康双眼。

中医认为视神经萎缩是因为肝气郁结、肝肾阴亏、气血两虚、肾阳不足导致的玄府闭塞、清血不足、目无所养、神光衰废目盲而不见。视神经萎缩能恢复吗所以，对于视神经萎缩的治疗，较好的办法就是重新让患者气血充盛，润养神经，使死亡之神经纤维得以再生，濒临死亡之神经节细胞得以苏醒。

治疗视神经萎缩，就要走出治疗误区

1、避免急治心切，心情焦虑：部分患者得知自己患了视神经萎缩，心情特焦虑，对治疗缺失信心，总是胡思乱想，增加心里负担，焦虑、急燥的心态很不利于病情。治疗的同时，有一个开朗乐观的心态，对于病情的恢复也起到事半功倍的作用。

2、不要过于依赖手术：很多人都认为视神经萎缩的治疗要用手术，孰不知手术主适用于那些起病急，眼压迅速增加急性青光眼患者，手术并不能用于所有类型的视神经萎缩，中医治疗是其有效选择。

3、坚持治疗，不能半途而废：视神经萎缩患者一般需要长期治疗，但对于有些患者通过治疗后，眼压恢复正常，就以为自己恢复了健康，不再治疗，过了一段时间，眼部又有不适，才知道又反复了，这样吃吃停停，一是不利于病情，二是会延长治疗时间。因此建议视神经萎缩患者要遵医嘱。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗青光眼、眼底病、黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视神经萎缩疾病等各种眼病上有着非常高的地位。

温馨提醒：看病、挂号请选择信誉有保障的医院，谨遵医嘱，勿轻信网络宣传，以免造成财产和健康损失。在日常生活中发现了眼疾出现，一定要引起高度重视，及早到正规专业的医院进行科学的诊断和治疗，避免耽误治疗给患者身体健康造成更严重的伤害。