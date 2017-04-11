玻璃体浑浊的原因有下面这些

核心提示：多数玻璃体混浊病人为玻璃体后脱离，玻璃体后脱离多见于高度近视眼，也可继发于玻璃体炎症、出血、视网膜色素变性等。玻璃体液化和后脱离常同时存在，一般不需要特殊治疗。

玻璃体液化和后脱离是玻璃体混浊的主要原因，玻璃体液化是由于玻璃体营养障碍，使其液化变成液体，玻璃体由凝胶变为溶胶的过程。多数玻璃体混浊病人为玻璃体后脱离，玻璃体后脱离多见于高度近视眼，也可继发于玻璃体炎症、出血、视网膜色素变性等。玻璃体液化和后脱离常同时存在，一般不需要特殊治疗。

不少病人常感觉眼前有飘动的小黑影，尤其是看白色或明亮的背景时症状更明显，有时病人还可能有闪光感。小黑影可以是线样、点样、环形或不规则形，但一般为半透明，约2~3个，对视力影响不大，也就是说患者戴镜矫正视力仍可以达到1.0以上。这些飘动的小黑影并不逐渐增多，客观检查难以发现异常，这称为生理性玻璃体混浊。

中医治疗玻璃体混浊的步骤：

第 一阶段：控制期——靶向渗透，控制病灶范围(1-2个月)

这一阶段的治疗可以初步控制眼部疾病病情，让患者的症状基本得到有效控制，并达到逐渐好转的目的。

第二阶段：恢复期——激活眼部，开始修复(2-3个月)

恢复初期：眼部能力增强，临床症状消失。恢复中期：渗透激活修复，产生修复受损细胞的关键物质。恢复后期：使受损部位慢慢恢复活力，逐渐恢复健康。

第三阶段：巩固期——机体活力充足，临床(3-6个月)

通过进一步治疗巩固，让患者临床症状全部消失，使眼部功能恢复到正常状态。

得了玻璃体浑浊，选择医院治疗时，要看一个医院的医疗质量和技术水平，这是毫无疑问的，这其中包括医院的诊断水平、治疗水平，为此应当全面考察一下这 个医院的医生工作态度是否严肃认真。医疗工作应安全可靠。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗青光眼、眼底病、黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视神经萎缩疾病等各种眼病上有着非常高的地位。