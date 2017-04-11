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哪些人容易导致干眼症

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2017-04-11
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核心提示：长时间从事电脑工作的人导致干眼症几率大，由于长时间盯着荧光屏，缺乏正常的眨眼，而眨眼可使泪液更好地湿润眼睛。每天在电脑前工作3小时以上的人中，有90％以上的人眼睛有干涩感。

　　干眼症会使我们的眼睛会受到较大的伤害，所以我们需要注意科学用眼，减少出现干眼症的几率，有些人患上干眼症的几率比较大，所以我们应该注意多加预防，那么哪些人容易患上干眼症呢？下面我们就一起了解一下吧！

　　干眼症常见发病人群：

　　1、长时间从事电脑工作的人

　　长时间盯着荧光屏，缺乏正常的眨眼，而眨眼可使泪液更好地湿润眼睛。每天在电脑前工作3小时以上的人中，有90%以上的人眼睛有干涩感。

　　2、 戴隐形眼镜者

　　隐形眼镜是漂浮在泪液上，戴隐形眼镜会加速泪液的蒸发。戴隐形眼镜的不适感和耐受性差，主要是干眼引起的，尤其是软性隐形眼镜可很快将泪液蒸发，产生异物感，使蛋白质在镜片上沉淀。另一方面，干眼症又可使戴隐形眼镜的人的角膜抗损伤能力下降，使隐形眼镜更易刮伤角膜。

　　3、 某些疾病患者

　　患有类风湿性关节炎、糖尿病、甲状腺异常、白内障、哮喘、青光眼及红斑狼疮等症的患者，较易患有干眼症。

　　4、 睑板腺功能障碍者

　　患有睑板腺功能障碍的患者，因泪液分泌和排出减少，容易导致干眼症。

　　5、 年龄超过65岁的人群

　　年龄超过65岁的人群中有75%患有干眼症，因为老年人泪液的产生随年龄的增加而减少。泪液分泌减少使眼睛易受刺激，有时会引起剧烈的流泪反应，即溢泪。

　　6、 长期使用某种眼药水者

　　如长期使用血管收缩性眼药水，很容易导致干眼症。

　　7、药物使用者

　　某些药物可使泪液分泌减少，导致干眼症状，如抗抑郁药、降血压药、麻醉剂、抗组胺药、利尿剂、抗溃疡药等。

　　8、受环境因素影响者

　　烟雾、紫外线、高温、空气污染、空调和气候干燥，都可加速泪液的蒸发，导致干眼症。

　　北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗青光眼、眼底病、黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视神经萎缩疾病等各种眼病上有着非常高的地位。出现了干眼症之后一定要及时的治疗，这样才可以减少疾病给我们带来的伤害。

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