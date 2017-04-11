青光眼要怎么预防和治疗啊？

核心提示：青光眼的危害性大，对眼睛造成的损害往往大于白内障。青光眼不容易被发现，往往发现时视野已经缺失。所以针对青光眼一定要早预防早治疗，在平常生活中积极预防，养成良好的用眼习惯。

青光眼是日常生活中常见的眼科疾病，它会对眼睛造成严重的损害。请对眼睛进行及时的预防。下面就为大家讲解一下青光眼科的预防及治疗方法。

青光眼是因眼压升高引起的一种眼病，为防止病情的加重与发展，控制眼压要注意以下几点：在暗室内不宜久留，否则会使瞳孔散大，眼压增高。控制饮水量，一次饮水量不宜超过500毫升。饮水过多，血液被稀释，血浆渗透压降低，可使房水增加，眼压升高。衣服要宽松，睡眠时枕头要垫高，有利血液回流，使眼压降低(白内障手术)。

青光眼的危害性大，对眼睛造成的损害往往大于白内障。青光眼不容易被发现，往往发现时视野已经缺失。所以针对青光眼一定要早预防早治疗，在平常生活中积极预防，养成良好的用眼习惯。

治疗青光眼可以考虑中医治疗，治疗过程是：

第 一阶段：控制期——靶向渗透，控制病灶范围

可以初步控制眼部疾病病情，让患者的症状基本得到有效控制。

第二阶段：恢复期——激活眼部，开始修复

恢复初期：眼部能力增强，临床症状消失。恢复中期：渗透激活修复，产生修复受损细胞的关键物质。恢复后期：使受损部位慢慢恢复活力，逐渐恢复健康。

第三阶段：巩固期——机体活力充足，临床

通过进一步治疗巩固，让患者临床症状全部消失，使眼部功能恢复到正常状态。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗青光眼、眼底病、黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视神经萎缩疾病等各种眼病上有着非常高的地位。