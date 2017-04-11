我们要怎么做才能预防飞蚊症？

核心提示：如果人们泪水分泌较少，眼睛容易干涩，在电脑前就不适合使用隐形眼镜，要戴框架眼镜。在电脑前佩戴隐形眼镜的人，也使用透氧程度高的品种。

现在人们患飞蚊症的年龄越来越年轻，很多白领和学生，因为长期使用电脑，造成视疲劳或是近视度数逐年升高，也加入了飞蚊症患者的大军。那么中医治疗飞蚊症的方法是什么呢？

北京德胜门中医院眼科医生介绍，预防飞蚊症的方法有：

1、如果泪水分泌较少，眼睛容易干涩，在电脑前就不适合使用隐形眼镜，要戴框架眼镜。在电脑前佩戴隐形眼镜的人，也使用透氧程度高的品种。

2、不吹太久的空调， 避免座位上有气流吹过，并在座位附近放置茶水，以增加周边的湿度。

3、多吃各种水果，特别是柑桔类水果，还应多吃绿色蔬菜、粮食、鱼和鸡蛋。多喝水对减轻眼睛干燥也有帮助。

4、保持良好的生活习惯，睡眠充足，不熬夜。

5、避免长时间连续操作电脑，注意中间休息，通常连续操作1小时，休息5-10分钟。休息时可以看远处或做眼保健操。暴露于空气中的面积减小到低。

7、调整荧光屏距离位置。建议距离为50-70厘米，而荧光屏应略低于眼水平位置10-20厘米，呈15-20度的下视角。因为角度及距离能降低对屈光的需求，减少眼球疲劳的几率。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗青光眼、眼底病、黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视神经萎缩疾病等各种眼病上有着非常高的地位。