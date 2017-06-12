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导致黄斑裂孔的原因是什么

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2017-06-12
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核心提示：　导致黄斑裂孔的原因是什么？黄斑裂孔是指黄斑部视网膜神经上皮层的全层组织缺损，属眼科疾病。常见于老年人、眼外伤、高度近视等。黄斑裂孔可因外伤、变性、长期CME、高度近视、玻璃体牵拉等引起。在老年人相对健康的眼，无其他病因发生的黄斑裂孔，称为特发性黄斑裂孔。

　　导致黄斑裂孔的原因是什么？黄斑裂孔是指黄斑部视网膜神经上皮层的全层组织缺损，属眼科疾病。常见于老年人、眼外伤、高度近视等。黄斑裂孔可因外伤、变性、长期CME、高度近视、玻璃体牵拉等引起。在老年人相对健康的眼，无其他病因发生的黄斑裂孔，称为特发性黄斑裂孔。

　　黄斑裂孔的发病原因有：

　　黄斑裂孔病因主要包括外伤、变性、长期CME、高度近视、玻璃体牵拉等。黄斑裂孔是指黄斑部视网膜神经上皮层的全层组织缺损。其发病率 为0.6-0.7%。常见于老年人、眼外伤、高度近视等。

　　斑裂孔主要因年老体弱，脏气虚衰或先天禀负不足，脾肾两虚以及肝郁火旺，痰湿化热为发病的主要因素。脾主气主运化，脾气虚则运化不能，气血津液化生不足，肾气虚则鼓动无力。主水及藏精的功能失职导致水液或痰湿潴留。黄斑裂孔早期所表现的玻璃膜疣之病理产物多由此而生。痰湿郁久易化火灼伤血络，又因肝主藏血，肝郁血气不足，不能荣目，肝气不调郁久生热，化火伤络，此外脾虚不能统血，亦可致血不循常道而溢于络外，血瘀络外而成瘀，痰瘀互结加重病情，致黄斑裂孔中后期出现痰湿、肝郁、血瘀，错综复杂的临床表现使眼底反复性出现渗出，出血以及新生血管和瘢痕形成等病理表现，所以治疗难度很大。

　　迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

　　擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

　　出诊时间：周二(上午)、周三、周六

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”

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