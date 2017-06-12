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糖尿病黄斑变性有哪些病因引起

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2017-06-12
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核心提示：糖尿病黄斑变性有哪些病因引起？黄斑病变当影响色素上皮及神经上皮引起脱离时，可使视力减退或视物变形可归属视瞻昏渺，当少量出血进入玻璃体引起混浊时，则又可属云雾移晴。但如果大量积血进入玻璃体而引起视力骤降者，则可归入暴盲之中。

　　糖尿病黄斑变性有哪些病因引起？黄斑病变当影响色素上皮及神经上皮引起脱离时，可使视力减退或视物变形可归属视瞻昏渺，当少量出血进入玻璃体引起混浊时，则又可属云雾移晴。但如果大量积血进入玻璃体而引起视力骤降者，则可归入暴盲之中。

　　黄斑变性病因

　　黄斑变性的病理机制主要为黄斑区结构的衰老性改变。表现为视网膜色素上皮细胞对视细胞外界盘膜吞噬消化功能下降，使未被消化的盘膜残余小体潴留于基底部细胞原桨中，并向细胞外排出，形成玻璃膜疣，因此继发病理改变后，导致黄斑变性发生，总之主要与黄斑区长期慢性光损伤，脉络膜血管硬化，视网膜色素上皮细胞老化有关。

　　黄斑变性病主要因年老体弱，脏气虚衰或先天禀负不足，脾肾两虚以及肝郁火旺，痰湿化热为发病的主要因素。脾主气主运化，脾气虚则运化不能，气血津液化生不足，肾气虚则鼓动无力。主水及藏精的功能失职导致水液或痰湿潴留。黄斑变性病早期所表现的玻璃膜疣之病理产物多由此而生。

　　北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，眼科是特色科室。

　　医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对眼科疾病的诊治有独到之处。

　　北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

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