核心提示：导致视网膜中央静脉阻塞病因是什么？本病的发病机理复杂，目前尚不完全清楚。多数作者认为由动脉供血不足、静脉管壁损害、血泪流变改变及血流动力学改变等多种因素相互影响而成。其中静脉管壁损害可能是主要的。

导致视网膜中央静脉阻塞病因是什么？本病的发病机理复杂，目前尚不完全清楚。多数作者认为由动脉供血不足、静脉管壁损害、血泪流变改变及血流动力学改变等多种因素相互影响而成。其中静脉管壁损害可能是主要的。

引起视网膜中央静脉阻塞的病因，老年人与青壮年有很大差异，前者绝大多数继发于视网膜动脉硬化，后者则多为静脉本身的炎症。视网膜动脉硬化常见于慢性进行性高血压病或动脉硬化;静脉炎症可由静脉周围炎(Eales病)、葡萄膜炎症、Behcet综合征、结节病、Coats病、脓毒性栓子等引起，但临床上找不到明确原因者，亦非少见。

1.动脉供血不足

视网膜中央静脉阻塞的发生，以动脉供血不足为前提。实验室中，如果只阻断某一静脉，不足以引起临床所见的典型改变，只有动脉供血也发生障碍后，才能形成。

2.静脉管壁损害

有两个原因，一是受到其邻接处的动脉硬化的波及;二是静脉本身的炎症。二产均可导致管壁增厚，管腔狭窄。硬化还能使内膜及内膜下细胞增生，炎症则可使内膜肿胀。细胞增生及内膜肿胀更加重了管腔狭窄程度，除严重者因内膜与内膜接触直接发生闭锁外，亦可因内膜面变得粗糙，电荷改变，诱使血小板沉着、凝聚而形成血栓，导致静脉管腔不完全或完全性阻塞。

视网膜中央静脉总干阻塞好发于静脉穿越筛板处，分支阻塞好好于动、静脉交叉处。可能因此种所在，动静脉被一层共同的结缔组织性鞘膜包绕(Scherer，1923)有关，一旦静脉管腔由述原因发生狭窄后不易舒展。

3.血液流变学及血液流动力学改变

多数本病患者有血液成分改变、血液粘稠度改变及血小板凝聚性增高，使血液通过静脉管径狭窄处更加困难和血栓更易于发生。

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

出诊时间：周二(上午)、周三、周六

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”

即可关注我们哦！

温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。