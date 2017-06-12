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中医怎么治疗飞蚊症

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2017-06-12
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核心提示：中医怎么治疗飞蚊症？中医通过对比分析飞蚊症的病因病理，认为本病主要是由于患者年老体弱，脏气虚衰或先天禀赋不足，脾肾两虚，肝郁火旺，痰湿生热，五脏功能失调所致。由于本病多继发于糖尿病等多种虚损性疾病，故当以虚证论治，兼顾痰湿等病理产物。

　　中医怎么治疗飞蚊症？飞蚊症是玻璃体混浊的自觉症状，一般是由玻璃体变性引起的。中医认为该症多属肝、胆、肾三经病变。肝肾精血不足，神水乏源;或失血过多，血虚生热; 或悲忧郁怒，肝火上炎;或热病伤阴，真阴耗损;或血热妄行，瘀血内阻;或湿热蕴移，浊气上泛;或痰湿内困，清窍蒙闭等证，每易患之。

　　正常的玻璃体是由极为细长的纤维丝所组成，纤维丝间隙充满粘性半流体，还充满粘蛋白，呈透明的凝胶状态。随着人的年龄增长，特别到了老年期，玻璃体发生退行性改变，使原来的凝胶状态发生液化，出现细点状、条状、网状等混浊，随着眼球的转动而飘浮游荡。当光线进入眼内时，这些混浊的阴影透射到视网膜上，眼前就会出现飞蚊现象。

　　造成混浊的原因，除了玻璃体自身变性退化外，大多与邻近组织炎变、出血〔葡萄膜、网膜或视神经乳头发炎，网膜血管病变或其它血管破裂、血栓，及外伤出血〕或后部玻璃体剥离有关。

　　中医通过对比分析飞蚊症的病因病理，认为本病主要是由于患者年老体弱，脏气虚衰或先天禀赋不足，脾肾两虚，肝郁火旺，痰湿生热，五脏功能失调所致。由于本病多继发于糖尿病等多种虚损性疾病，故当以虚证论治，兼顾痰湿等病理产物。

　　北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，眼科是特色科室。

　　医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对眼科疾病的诊治有独到之处。

　　北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

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