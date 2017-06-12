核心提示：中医怎么治疗飞蚊症？中医通过对比分析飞蚊症的病因病理，认为本病主要是由于患者年老体弱，脏气虚衰或先天禀赋不足，脾肾两虚，肝郁火旺，痰湿生热，五脏功能失调所致。由于本病多继发于糖尿病等多种虚损性疾病，故当以虚证论治，兼顾痰湿等病理产物。

中医怎么治疗飞蚊症？飞蚊症是玻璃体混浊的自觉症状，一般是由玻璃体变性引起的。中医认为该症多属肝、胆、肾三经病变。肝肾精血不足，神水乏源;或失血过多，血虚生热; 或悲忧郁怒，肝火上炎;或热病伤阴，真阴耗损;或血热妄行，瘀血内阻;或湿热蕴移，浊气上泛;或痰湿内困，清窍蒙闭等证，每易患之。

正常的玻璃体是由极为细长的纤维丝所组成，纤维丝间隙充满粘性半流体，还充满粘蛋白，呈透明的凝胶状态。随着人的年龄增长，特别到了老年期，玻璃体发生退行性改变，使原来的凝胶状态发生液化，出现细点状、条状、网状等混浊，随着眼球的转动而飘浮游荡。当光线进入眼内时，这些混浊的阴影透射到视网膜上，眼前就会出现飞蚊现象。

造成混浊的原因，除了玻璃体自身变性退化外，大多与邻近组织炎变、出血〔葡萄膜、网膜或视神经乳头发炎，网膜血管病变或其它血管破裂、血栓，及外伤出血〕或后部玻璃体剥离有关。

中医通过对比分析飞蚊症的病因病理，认为本病主要是由于患者年老体弱，脏气虚衰或先天禀赋不足，脾肾两虚，肝郁火旺，痰湿生热，五脏功能失调所致。由于本病多继发于糖尿病等多种虚损性疾病，故当以虚证论治，兼顾痰湿等病理产物。

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