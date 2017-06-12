核心提示：视乳头水肿病因有哪些？视乳头水肿又称淤血乳头。是视神经乳头无原发性炎症的被动性充血水肿。检眼镜下表现为视乳头充血、隆起及边缘模糊。视乳头水肿并非一个真正独立的疾病，而是由各种因素导致筛板两侧压力平衡失调的一个共同体征。常由颅内、眼内、眶内，以及某些全身性疾病引起。

视乳头水肿病因有哪些？视乳头水肿又称淤血乳头。是视神经乳头无原发性炎症的被动性充血水肿。检眼镜下表现为视乳头充血、隆起及边缘模糊。视乳头水肿并非一个真正独立的疾病，而是由各种因素导致筛板两侧压力平衡失调的一个共同体征。常由颅内、眼内、眶内，以及某些全身性疾病引起。

下面迟润华医生介绍视乳头水肿病因

1、颅内病变：是视乳头水肿最常见的原因，尤其是颅内肿瘤，据统计80%的脑瘤 患者可出现视乳头水肿，其中又以小脑肿瘤发生率高且快。它如颅内炎症、水肿、血肿、脓肿、寄生虫等亦可引发视乳头水肿。

2、眶内原因：眶内肿物、炎症、出血、视神经本身的肿瘤，直接压迫视神经引起血液、淋巴液回流障碍。

3、眼内压的突然降低：如角膜瘘，眼球挫伤、穿透伤、抗青光眼手术后、视网膜脱离复位术后导致的眼压过低，另外，急剧的眼压过高，眼组织水肿如急性闭角型青光眼发作，由于视乳头周围的血管因眼压高发生闭塞，同样可发生视乳头水肿。

4、全身疾病：如贫血、白血病、肾炎、高血压、妊娠中毒症、血小板减少性紫癜、复发性胃出血、肺气肿、铅中毒及Addison病。

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

出诊时间：周二(上午)、周三、周六

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北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，眼科是特色科室。

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