核心提示： 糖尿病白内障怎么治疗？大家都知道糖尿病非常的严重，攻击力非常的强大，如果没有及时的治疗就会攻击到眼睛上出现白内障：这是一个非常复杂的代谢性疾病，血糖高，引起晶体内糖及其代谢产物糖醇、山梨醇的积聚，警惕渗透压增高，导致晶体吸水、肿胀、混浊。由于这种疾病原本就是眼部疾病，要是再加上患者患有眼部疾病的话，那么出现的症状就会更加的严重：多见以葡萄膜炎、青光眼、眼外伤、视网膜色素变性、视网膜脱离、眼内出血、玻璃体混浊等等都可引起不同程度的白内障。

糖尿病白内障怎么治疗？大家都知道糖尿病非常的严重，攻击力非常的强大，如果没有及时的治疗就会攻击到眼睛上出现白内障：这是一个非常复杂的代谢性疾病，血糖高，引起晶体内糖及其代谢产物糖醇、山梨醇的积聚，警惕渗透压增高，导致晶体吸水、肿胀、混浊。由于这种疾病原本就是眼部疾病，要是再加上患者患有眼部疾病的话，那么出现的症状就会更加的严重：多见以葡萄膜炎、青光眼、眼外伤、视网膜色素变性、视网膜脱离、眼内出血、玻璃体混浊等等都可引起不同程度的白内障。

在过去只有中老年人才会出现白内障疾病，但是现在出现的患者有的很多都是年轻人，有一部分的原因就是因为人类的生活导致了疾病的出现。但是最多的还是因为患者本身就患有疾病，再严重的情况下才会出现白内障。由于人类本身就患有精神病，而在病发的时候出现的白内障现象：甲状旁腺机能低下，血液病及慢性腹泻的结肠炎等都影响晶体代谢以至混浊。

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

出诊时间：周二(上午)、周三、周六

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北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，眼科是特色科室。

医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对眼科疾病的诊治有独到之处。

北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。