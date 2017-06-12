核心提示：糖尿病眼底出血怎么治疗？眼底出血不是一种独立的疾病，眼底病较复杂，眼底出血病程长，容易反复发作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致终身失明。“三高”患者是眼底出血的高危人群，而到专业眼科医院定期检查眼底是防止眼底血管出现硬化和出血的根本措施。

眼底病变包括了视网膜，脉络膜，视神经及玻璃体的炎症，肿瘤，各类血管的病变，各种变性疾病及多系统疾病引起的眼部病变。不仅种类繁多，而且对视功能损害较大。目前常见而又影响视功能的眼底疾病有糖尿病视网膜病变，老年性黄斑病变，视网膜静脉阻塞等等。近视度数高于-6D为高度近视眼。其眼底多有病理性改变，故又称为病理性近视眼或变性型近视眼。高度近视眼是严重影响视力的常见病之一。

眼底出血是一种严重的眼底病，由于外表无任何病变表现，往往容易被忽视而延误治疗，最终可导致失明。高血糖眼底出血是一种不可忽视的疾病，对于它的治疗，不同的医院有不同的治疗方法，其实治疗高血压眼底出血最主要的就是控制好血糖。

眼底出血不是一种独立的疾病，眼底病较复杂，眼底出血病程长，容易反复发作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致终身失明。“三高”患者是眼底出血的高危人群，而到专业眼科医院定期检查眼底是防止眼底血管出现硬化和出血的根本措施。

高血压初期全身小动脉多正常或有轻度功能性收缩，无器质性损害，眼底多正常。当血压持续性升高或一时性的急剧升高时，出现反应性的局部管腔狭窄，反光增强变窄，称为动脉痉挛。如果血压突然急剧升高，可以使舒张压缓慢稳定下降，急剧降低血压可造成眼底缺血。因为长期高血压患者小动脉已部分或完全纤维化，血管壁对血压有很高的耐力，且丧失了一定的弹性和收缩力，只有在一定高度的收缩压下，才能维持器官的末梢循环。如果血压突然降得太多，反而出现末梢血液供血不足，而使器官血管出现闭塞现象。所以一定要控制好血压，尽量降血压至正常值。另外要注意饮食，限制食盐摄入，低盐低脂饮食。还要随时监测血压血糖情况。眼部采取对症治疗，如活血化瘀以促进渗出和出血的吸收，口服维生素。

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

出诊时间：周二(上午)、周三、周六

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