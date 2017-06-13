北京玻璃体浑浊医院都有哪些

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玻璃体混浊是指玻璃体内出现不透明体。它不是一种独立的眼病，而是眼科临床常见体征之一。可分为退变性、炎性、出血性、外伤性以及全身疾病性。

1、得了玻璃体混浊由于玻璃体出血吸收过程比较缓慢，血液分解产物对视网膜毒性刺激及血红蛋白的沉积，诱发视网膜产生新生血管，机化条索收缩牵引可以把视网膜扯下来而发生视网膜脱离。

2、玻璃体大量出血可使玻璃体容积增加，引起眼压升高;诱发虹膜长出新生血管，引起继发性青光眼，这些都是玻璃体混浊的危害。

3、任何原因导致视网膜、葡萄膜血管破裂或新生血管破裂出血都可能形成玻璃体出血。少量出血时，病人可有飞蚊症，出血前对视网膜有刺激的疾病，可有闪光感。玻璃体混浊中如果出血量多，可出现黑点，红视症，大量出血会严重影响视力，甚至光感消失。

4、如果新的血管在玻璃体内出血，这样就会造成玻璃体二次出血，如此不良循环，最后玻璃体混浊有可能造成青光眼，进而失明。

5、大量出血可使玻璃体容积增加，引起眼压升高;诱发虹膜长出新生血管，引起继发性青光眼。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给人带来了健康，擅长治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。