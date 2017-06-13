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黄斑裂孔的病因是什么

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2017-06-13
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核心提示：6．18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，眼底黄斑裂孔的病因相信是很多眼底黄斑裂孔的患者都非常关心的问题，毕竟只有正确的了解到了患病原因，才有肯能在治疗时选择最正确的治疗方法，因为使病症能够早日治好。

　　6.18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，眼底黄斑裂孔的病因相信是很多眼底黄斑裂孔的患者都非常关心的问题，毕竟只有正确的了解到了患病原因，才有肯能在治疗时选择最正确的治疗方法，因为使病症能够早日治好。

　　眼底黄斑裂孔的病因：

　　眼底黄斑裂孔，这个病听起来好像陌生，其实不然。黄斑是眼睛最敏感的视觉形成区域，眼黄斑病好比拍照的胶卷底片上最中央部位出了问题，就拍不成好的像了;也像电视台的中央枢纽不能录下精致景象和发出传播信息。当人的视力、形觉、色觉都受到破坏，就会带来莫大的痛苦、困惑和不安。说起来真叫人不能相信，小小的黄斑区在眼睛视网膜最中央部位只有一个大头针头大，但它能看遍大千世界，当它病变时视觉受损害，严重时甚至致盲。

　　眼底黄斑裂孔可由多种原因引起，当眼或身体其他器官患炎症，如视网膜炎、葡萄膜炎、高血压病、糖尿病、血液病等都可诱发或并发黄斑病。用眼过度、疲劳驾驶、熬夜、在电脑前持久工作等也可引起黄斑病。高度近视或眼外伤也可致黄斑出血或破裂;在强光下过分曝光或看日蚀也可发生黄斑烧灼伤害。随着年龄增高，致盲率也增高;教师、文字工作者、财会人员、美术工作人员等特别容易患此病。儿童因遗传或出生前父母患病导致先天性或遗传性黄斑病。还有养宠物狗、猫，与动物接触受感染的犬、猫蛔虫病、弓形虫病以及一些性病如梅毒等，都可引起黄斑病。

　　眼底黄斑裂孔可以发展得很快，也可能慢慢地在不知不觉中发展，特别单眼先患病而被忽略了，这样丧失了及时治疗机会，不能保护好视功能及康复，进而演化至不可收拾的局面，因而早期发现病变十分重要。

　　在2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月24日、2017年6月28日(每天限号30，报名从速)，来北京德胜门中医院眼科就诊患者，在一楼到挂号处挂迟润华医生号，凭借预约短信到二楼七诊室，免费领取“中药离子导入”治疗一次(15分钟左右，每人仅限一次)。

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”

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