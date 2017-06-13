核心提示：北京黄斑裂孔医院有哪些？眼底黄斑裂孔，这个病听起来好像陌生，其实不然。黄斑是眼睛最敏感的视觉形成区域，眼黄斑病好比拍照的胶卷底片上最中央部位出了问题，就拍不成好的像了；当人的视力、形觉、色觉都受到破坏，就会带来莫大的痛苦、困惑和不安。说起来真叫人不能相信，小小的黄斑区在眼睛视网膜最中央部位只有一个大头针头大，但它能看遍大千世界，当它病变时视觉受损害，严重时甚至致盲。

北京黄斑裂孔医院有哪些？眼底黄斑裂孔，这个病听起来好像陌生，其实不然。黄斑是眼睛最敏感的视觉形成区域，眼黄斑病好比拍照的胶卷底片上最中央部位出了问题，就拍不成好的像了;当人的视力、形觉、色觉都受到破坏，就会带来莫大的痛苦、困惑和不安。说起来真叫人不能相信，小小的黄斑区在眼睛视网膜最中央部位只有一个大头针头大，但它能看遍大千世界，当它病变时视觉受损害，严重时甚至致盲。

眼底黄斑裂孔可由多种原因引起，当眼或身体其他器官患炎症，如视网膜炎、葡萄膜炎、高血压病、糖尿病、血液病等都可诱发或并发黄斑病。用眼过度、疲劳驾驶、熬夜、在电脑前持久工作等也可引起黄斑病。高度近视或眼外伤也可致黄斑出血或破裂，在强光下过分曝光或看日蚀也可发生黄斑烧灼伤害。

眼底黄斑裂孔可以发展得很快，也可能慢慢地在不知不觉中发展，特别单眼先患病而被忽略了，这样丧失了及时治疗机会，不能保护好视功能及康复，进而演化至不可收拾的局面，因而早期发现病变十分重要。

北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用先进的设备、精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

北京德胜门中医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对治疗常规疾病以及非常规性疑难杂症疾病诊治也有独到之处。

北京德胜门中医院紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给人带来了健康，擅长治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。