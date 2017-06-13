核心提示：北京黄斑变性医院有哪些？黄斑变性通常是高龄退化的自然结果，随着年龄增加，视网膜组织退化，变薄，引起黄斑功能下降。

北京黄斑变性医院有哪些？黄斑变性通常是高龄退化的自然结果，随着年龄增加，视网膜组织退化，变薄，引起黄斑功能下降。少数的黄斑变性病人中，负责供应营养给视网膜的微血管便会出现渗漏，甚至形成疤痕，新生的不正常血管亦很常见，血管渗漏的液体会破坏黄斑，引起视物变形，视力下降，过密的疤痕引致中心视力显著下降，影响生活质量，甚至变盲。黄斑变性有时，黄斑变性也可由外伤、感染或炎症引起，此病还有一定的遗传因素。

当影响色素上皮及神经上皮引起脱离时，可使视力减退或视物变形可归属“视瞻昏渺”，当少量出血进入玻璃体引起混浊时，则又可属“云雾移晴”。但如果大量积血进入玻璃体而引起视力骤降者，则可归入“暴盲”之中。

本病主要因年老体弱，脏气虚衰或先天禀负不足，脾肾两虚以及肝郁火旺，痰湿化热为发病的主要因素。脾主气主运化，脾气虚则运化不能，气血津液化生不足，肾气虚则鼓动无力。主水及藏精的功能失职导致水液或痰湿潴留。本病早期所表现的玻璃膜疣之病理产物多由此而生。痰湿郁久易化火灼伤血络，又因肝主藏血，肝郁血气不足，不能荣目，肝气不调郁久生热，化火伤络，此外脾虚不能统血，亦可致血不循常道而溢于络外，血瘀络外而成瘀，痰瘀互结加重病情，致本病中后期出现痰湿、肝郁、血瘀，错综复杂的临床表现使眼底反复性出现渗出，出血以及新生血管和瘢痕形成等病理表现，所以治疗难度很大。

北京德胜门中医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对治疗常规疾病以及非常规性疑难杂症疾病诊治也有独到之处。

北京德胜门中医院紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。坚持“以病人为中心”的服务理念，用先进的设备、精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给人带来了健康，擅长治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。