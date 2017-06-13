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得了视神经炎有哪些症状

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2017-06-13
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核心提示：北京德胜门中医院紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。6．18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，如何知道得了视神经炎，得了视神经炎该怎么办？

　　北京德胜门中医院紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。6.18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，如何知道得了视神经炎，得了视神经炎有哪些症状？

　　其实，视神经炎的症状有：

　　1、视力减退或失明。患者一只眼或双眼视力急剧下降，甚至可在数小时或数日内变为全盲。一些患者可有眼球转动疼痛或受压时眼球后部疼痛症状。

　　2、瞳孔改变。眼睛中央的瞳仁应随光线强弱而变化，但视神经炎患者的瞳孔对光线的刺激反应弱于常人。在严重的情况下，患者视力可完全丧失，瞳孔散大。

　　如果上述症状全部或部分出现，就要立即就医。通过采取皮质类固醇激素治疗，可以抑制异常的自身免疫过程。经过一系列的规范治疗，很多视神经炎患者的病因可以去除，异常免疫反应得以控制，使视力得以恢复。

　　在2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月24日、2017年6月28日(每天限号30，报名从速)，来北京德胜门中医院眼科就诊患者，在一楼到挂号处挂迟润华医生号，凭借预约短信到二楼七诊室，免费领取“中药离子导入”治疗一次(15分钟左右，每人仅限一次)。

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”

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