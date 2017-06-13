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北京视神经炎医院有哪些

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2017-06-13
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核心提示：北京视神经炎医院有哪些？北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用先进的设备、精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

　　北京视神经炎医院有哪些？北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用先进的设备、精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

　　视神经炎是视神经任何部位发炎的总称，泛指视神经的炎性脱髓鞘、感染、非特异性炎症等疾病。临床上根据病变损害发病的部位不同，将视神经炎分为球内和球后两种，前者指视盘炎，后者系球后视神经炎。视神经炎大多为单侧性，视乳头炎多见于儿童，球后视神经炎多见于青壮年。

　　6.18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，在2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月24日、2017年6月28日(每天限号30，报名从速)，来北京德胜门中医院眼科就诊患者，在一楼到挂号处挂迟润华医生号，凭借预约短信到二楼七诊室，免费领取“中药离子导入”治疗一次(15分钟左右，每人仅限一次)。

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”

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　　北京德胜门中医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对治疗常规疾病以及非常规性疑难杂症疾病诊治也有独到之处。

　　北京德胜门中医院紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。

　　北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给人带来了健康，擅长治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

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