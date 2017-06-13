核心提示：北京飞蚊症医院有哪些？在生活中飞蚊症是常见的眼病，飞蚊症的症状主要是眼前有黑影飘动，抓不到、打不着，给生活带来很多的不便。其实这一眼病对眼睛的伤害也是很严重的，因为随着病情加重会诱发玻璃体后脱离、视网膜脱落、视网膜裂孔等严重眼病。

北京飞蚊症医院有哪些？在生活中飞蚊症是常见的眼病，飞蚊症的症状主要是眼前有黑影飘动，抓不到、打不着，给生活带来很多的不便。其实这一眼病对眼睛的伤害也是很严重的，因为随着病情加重会诱发玻璃体后脱离、视网膜脱落、视网膜裂孔等严重眼病。

有的人到眼科看病，自称常会看到有黑点在眼前晃动，有时从眼帘一闪而过，有时聚而不散。形状也时而变幻。当患者在看蓝色天空、白色墙壁等较为亮丽的背景时，更容易发现它的存在。由于该症的特点是患者眼前出现的黑点会随着眼球的转动而飞来飞去，又总抓不到、打不着，就好像飞蚊一般，医学上称之为飞蚊症。

6.18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，在2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月24日、2017年6月28日(每天限号30，报名从速)，来北京德胜门中医院眼科就诊患者，在一楼到挂号处挂迟润华医生号，凭借预约短信到二楼七诊室，免费领取“中药离子导入”治疗一次(15分钟左右，每人仅限一次)。

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北京德胜门中医院紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。

北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给人带来了健康，擅长治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。