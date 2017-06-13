核心提示：得了飞蚊症怎么治疗？6．18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，飞蚊症是现在比较常见的一种眼科疾病，对于此病我们有必要积极的进行治疗，只有这样才会有好的治疗效果，避免造成更为严重的危害。

得了飞蚊症怎么治疗？6.18父亲节，北京德胜门中医院与您一起陪父亲过节，飞蚊症是现在比较常见的一种眼科疾病，对于此病我们有必要积极的进行治疗，只有这样才会有好的治疗效果，避免造成更为严重的危害。

现在常见的飞蚊症的常见症状主要表现为：患者眼前会出现黑点，并且会随着眼球的转动而飞来飞去，好像飞蚊一般，其形状有圆形、椭圆形、点状、线状等。常见的情况是，当病人在看蓝色天空、白色墙壁等较为亮丽的背景时，更容易发现它的存在。

飞蚊症常见于中老年人群中，还有一些白内障手术患者也很容易出现这样的眼病。大多数飞蚊症都是良性的，但是这种疾病，也会给患者带来很多的不便。在生活中飞蚊症是常见的眼病，飞蚊症的症状主要是眼前有黑影飘动，抓不到、打不着，给生活带来很多的不便。其实这一眼病对眼睛的伤害也是很严重的，因为随着病情加重会诱发玻璃体后脱离、视网膜脱落、视网膜裂孔等严重眼病。

在2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月24日、2017年6月28日(每天限号30，报名从速)，来北京德胜门中医院眼科就诊患者，在一楼到挂号处挂迟润华医生号，凭借预约短信到二楼七诊室，免费领取“中药离子导入”治疗一次(15分钟左右，每人仅限一次)。

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北京德胜门中医院眼科长期从事眼病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接有效的方法，给人带来了健康，擅长治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。