核心提示：眼底出血治疗方法有哪些？眼底出血是一种体征，就跟咳嗽本身不是疾病，是一种体征，是由于感冒、肺炎、肺结核等疾病导致一样。眼底出血分为玻璃体出血、视网膜前出血、视网膜内出血和视网膜下出血，每一种出血其身后都隐藏着一种或几种疾病。

眼底出血治疗方法有哪些？眼底出血是一种体征，就跟咳嗽本身不是疾病，是一种体征，是由于感冒、肺炎、肺结核等疾病导致一样。眼底出血分为玻璃体出血、视网膜前出血、视网膜内出血和视网膜下出血，每一种出血其身后都隐藏着一种或几种疾病。

引起眼底出血的常见疾病：严重的糖尿病视网膜病变、高血压、视网膜静脉阻塞、静脉周围炎、外伤、老年黄斑变性、高度近视、玻璃体牵引等。糖尿病、高血压、炎症、外伤可以引起玻璃体腔出血、视网膜前和视网膜内出血，很少导致视网膜下出血。黄斑区变性、高度近视通常引起视网膜下出血，比较少引起其他类型的出血。

眼底出血治疗方法有：

1.眼针治疗

源于古代五轮八廓学说，用后天八卦将眼睛分八区，内连五脏六腑，外查形色丝络，诊察病人的疾病和机体的情况。根据《内经》“观眼察病”和《证治准绳》对眼的脏腑划分为理论，以眼与经络、脏腑内在联系为基础，在眼眶周围特定穴区针刺，通过对病人的反复观察和治疗实践，形成一种微针治疗。

2.药物离子导入

治疗是通过直流电的作用，使带有电荷的药物离子不经血液循环直接透入人体内，在组织内保持较高浓度和较久时间，这对于因血-房水屏障存在而使药物不易达到治疗浓度的眼内组织来说，有积极意义。达到活血化瘀、清热解毒、退翳明目及消炎、营养神经、改善微循环等作用。

3.雷电经络治疗仪

以现代(生物电共振)技术治病的理论为基础，该设备创新的应用负电流，超低频，高强度结合传统的中医理论为一体，运用电极流动手法而精心总结创立的一种新的医疗技术。治疗时根据病人病情结合舌苔脉象，循经选择穴位，可以促进气血流动，调整人体的脏腑功能，调节阴阳平衡。是人体器官达到健康状态。临床对治疗各种眼科慢性疾病，神经系统疾病起到辅助治疗作用。

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。