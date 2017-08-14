核心提示：视神经萎缩的患者要注意生活中的检查事项，视神经萎缩和一些疾病的症状表现是很相似的，生活中人们要注意视神经萎缩的诊断，视神经萎缩的诊断要点有哪些？

视神经萎缩的患者要注意生活中的检查事项，视神经萎缩和一些疾病的症状表现是很相似的，生活中人们要注意视神经萎缩的诊断，视神经萎缩的诊断要点有哪些？

1.视力逐渐减退，甚至目无所见。若尚有视力，视力能查视野时，一般表现为向心性缩小。但不同原因可有不同的改变。

2.眼底改变原发性(单纯性)者，视乳头苍白，边界清楚，筛板明显可见，网膜血管正常;继发性者，视乳头色灰白或蜡黄，边界模糊不清，视乳头表面有机化物遮挡，或乳头血管偏向鼻侧，网膜血管变细，或网膜有陈旧病灶或色素沉着。

3.引起本病的原因复杂。临床上多种眼底病及眼周围组织疾病，均可致发本病。故需进行全面检查，如视野、头颅、视神经孔X线照片，方能推测病变的性质、部位。

在对视神经萎缩，这种疾病进行治疗的过程中，患者一定要在医生的指导下，调节自己的日常生活，了解对于这种疾病的治疗注意事项，比如保证自己的饮食起居有规律，避免长时间的用眼过度等。

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