39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院眼科 > 正文
综合
问医生

视神经萎缩的诊断要点有哪些

2017-08-14
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：视神经萎缩的患者要注意生活中的检查事项，视神经萎缩和一些疾病的症状表现是很相似的，生活中人们要注意视神经萎缩的诊断，视神经萎缩的诊断要点有哪些？

　　视神经萎缩的患者要注意生活中的检查事项，视神经萎缩和一些疾病的症状表现是很相似的，生活中人们要注意视神经萎缩的诊断，视神经萎缩的诊断要点有哪些？

　　1.视力逐渐减退，甚至目无所见。若尚有视力，视力能查视野时，一般表现为向心性缩小。但不同原因可有不同的改变。

　　2.眼底改变原发性(单纯性)者，视乳头苍白，边界清楚，筛板明显可见，网膜血管正常;继发性者，视乳头色灰白或蜡黄，边界模糊不清，视乳头表面有机化物遮挡，或乳头血管偏向鼻侧，网膜血管变细，或网膜有陈旧病灶或色素沉着。

　　3.引起本病的原因复杂。临床上多种眼底病及眼周围组织疾病，均可致发本病。故需进行全面检查，如视野、头颅、视神经孔X线照片，方能推测病变的性质、部位。

　　在对视神经萎缩，这种疾病进行治疗的过程中，患者一定要在医生的指导下，调节自己的日常生活，了解对于这种疾病的治疗注意事项，比如保证自己的饮食起居有规律，避免长时间的用眼过度等。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈