视神经萎缩易患人群有哪些，预防方法是什么？

核心提示： 视神经萎缩这种疾病是比较多的，而一般来讲许多种疾病都有易患人群，而这种疾病同样的也存在着。也许许多朋友想了解到底哪些人比较容易患上视神经萎缩疾病，只要清楚了，才能做好预防。下面我们详细的介绍一下吧。

视神经萎缩这种疾病是比较多的，而一般来讲许多种疾病都有易患人群，而这种疾病同样的也存在着。也许许多朋友想了解到底哪些人比较容易患上视神经萎缩疾病，只要清楚了，才能做好预防。下面我们详细的介绍一下吧。

易患视神经萎缩的人群：

1.长期从事驾驶、航海、航空、观测等暴露于有强烈紫外线的大气环境中的人们，或者从事电焊、紫外线消毒灯下工作的人员都应该戴能吸收近端紫外线的防护眼镜，以减少紫外线辐射引起的角膜、晶状体和/或视网膜损伤。

2.从事车、铣、磨、钳等金属切削和其它冷加工操作时，一定要戴具有一定硬度而有不会破裂的树脂、夹层钢化玻璃制防护眼镜，以免发生眼球穿通伤及视神经萎缩的发生。进行熔炉和其它热加工、使用X线激光加工或研制的工作人员一定要戴用能反射或吸收这些辐射线的防护眼镜。同时要对他们进行定期的眼科检查，确保他们的安全。

3.在农业、化工业、建筑行业中具有腐蚀性或强酸强碱的气体、液体、固体环境中，应采用封闭式操作，并有个人防护装置，在现场还应有供冲洗、稀释、中和用的器材苭品，作为急救用。

预防视神经萎缩平时保持良好的生活习惯，睡眠充足，不熬夜。避免长时间连续操作电脑，注意中间休息，通常连续操作1小时，休息5-10分钟。休息时可以看远处或做眼保健操。注意不要强光直射眼睛。另外防止眼外伤。

温馨提示，我们在生活中多了解一些疾病的常识，那么预防起来也就不是很难了，许多疾病的预防方式都是很相似的，从大家的饮食上以及生活习惯上来进行改善，对于疾病的预防都能带来很大的帮助。

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