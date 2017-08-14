青光眼怎么预防，饮食要注意什么？

核心提示： 青光眼，是一种发病迅速、危害性大、随时导致失明的常见疑难眼病。特征就是眼内压间断或持续性升高的水平超过眼球所能耐受的程度而给眼球各部分组织和视功能带来损害，导致视神经萎缩、视野缩小、视力减退，失明只是时间的迟早而已。青光眼属双眼性病变，可双眼同时发病，或一眼起病，继发双眼失明。

青光眼，是一种发病迅速、危害性大、随时导致失明的常见疑难眼病。特征就是眼内压间断或持续性升高的水平超过眼球所能耐受的程度而给眼球各部分组织和视功能带来损害，导致视神经萎缩、视野缩小、视力减退，失明只是时间的迟早而已。青光眼属双眼性病变，可双眼同时发病，或一眼起病，继发双眼失明。

青光眼饮食注意

1、蜂蜜与甘油：针对急性青光眼，口服蜂蜜或甘油，可缓解症状;如果是慢性的情况，可用50%蜂蜜或甘油，每次口服，一日两次的效果佳。之所以选择这两种食材主要的原因在于有利于渗透性，利于眼内房水吸收，从而使眼压降低。

2、当然适当的润肠食物也是必须的。这种眼病的患者常有便秘症状，这对机体很有害，可引起自体中毒，导致眼压的升高，影响正常的血液循环，可促使眼内房水分泌增加等等。比如：麻油、菜油等植物油都可以有效的改善肠道的润滑度。适当的时候还可多食香蕉、萝卜、生梨、柠檬、柑桔、西瓜、香瓜、西红柿等水果。

青光眼预防措施

1、要保持稳定的情绪，避免精神紧张和过度兴奋。

2、起居有规律，不在黑暗处久留，防止瞳孔扩大，引起眼压升高;禁止长时间低头伏案工作，防止眼部淤血。

3、冬季，患者在寒冷多风沙的不良天气尽量减少外出，以减少对眼部的刺激;在温暖晴朗的天气下可适度户外活动。

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