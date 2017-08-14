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玻璃体混浊的食疗法有哪些呢

2017-08-14
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核心提示：　　多种眼疾可以引起玻璃体混浊，常见的是老年性变性、近视性变化、玻璃体后脱离和生理性飞蚊症，此外视网膜脱离、葡萄膜炎、原发性家族性淀粉样变性、闪光性玻璃体液化等也可出现眼前黑影等临床表现。对于玻璃体混浊的治疗和护理，我们要养成良好的饮食习惯，采用正确合理的食疗。只有这样，玻璃体混浊才不会加重，而且对治疗玻璃体混浊有利。

　　多种眼疾可以引起玻璃体混浊，常见的是老年性变性、近视性变化、玻璃体后脱离和生理性飞蚊症，此外视网膜脱离、葡萄膜炎、原发性家族性淀粉样变性、闪光性玻璃体液化等也可出现眼前黑影等临床表现。对于玻璃体混浊的治疗和护理，我们要养成良好的饮食习惯，采用正确合理的食疗方法。只有这样，玻璃体混浊才不会加重，而且对治疗玻璃体混浊有利。

　　玻璃体混浊的食疗有哪些？

　　(1)双耳汤：黑木耳、白木耳各10克，冰糖5克。以温水将木耳泡发并洗净，加水及冰糖，在碗中蒸1小时。每日2次，吃木耳汤。可活血化瘀，辅助治疗陈旧性玻璃体出血。

　　(2)外用三胆汁：羊胆1个，鸡胆3个，鲤鱼胆2个。刺破取胆汁，调和均匀。每日点眼。可清热、养血、明目，用于病后失明，眼目受伤，视力减退。

　　(3)决明菊花粥：决明子15克，白菊花15克，粳米100克，白糖5克。决明子炒香后与菊花同煎汁，去渣，汁与淘净米同入锅，加适量清水煮粥，食时加白糖。每日1次。可清肝明目。用于治疗高血压视物模糊者。

　　患者在巩固治疗玻璃体混浊时，食疗是必不可少的。如在饮食食疗调理中出现问题，或其它问题玻璃体混浊的复发。您可以首先采取一些应急措施，避免病情加重。然后到当地医院做检查治疗。

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