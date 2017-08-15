青光眼发病初期诊断方法是什么

核心提示：青光眼病人的诊断与其他疾病一样，根据病史、临床表现及检查结果进行综合分析。正常眼压性青光眼对可疑患者，首先应测量眼压。眼压大于24mmHg为病理性高眼压，但一次眼压偏高不能诊断青光眼，而一次眼压正常也不能排除青光眼。

青光眼病人的诊断与其他疾病一样，根据病史、临床表现及检查结果进行综合分析。正常眼压性青光眼对可疑患者，首先应测量眼压。眼压大于24mmHg为病理性高眼压，但一次眼压偏高不能诊断青光眼，而一次眼压正常也不能排除青光眼。

青光眼发病初期诊断：

①临床症状：青光眼患者在眼压升高、眼底改变前即有明显的全身表现，开始并不表现在眼睛上，只是出现顽固性失眠、偏头痛、习惯性便秘或劳累，情绪波动变化后暂时性眼胀痛、干涩、疲劳、视物朦胧，休息后即缓解，一年仅出现一、两次、随着病情发展，发作时间愈频繁，每次发作时间却愈长，如此反复发作，随时导致急性大发作。

②家族史及相关病史：明显家族史，及全身、局部疾病都具有重要参考价值，如近视、外伤、眼部炎症、白内障、高血压、糖尿病史等易于合并，继发青光眼。

③眼压：它是青光眼的重要依据，眼压高不一定就不是青光眼。

④眼底：早期可正常，一旦眼底改变，说明病情已较重，病程很长，已造成明显的青光眼损害。

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