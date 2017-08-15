玻璃体混浊症状有哪些

核心提示： 玻璃体混浊就是指玻璃体内透明的凝胶体，出现不透明体即混浊。多种眼疾可以引起玻璃体混浊，最常见的是老年性变性、近视性变化、玻璃体后脱离和生理性飞蚊症，此外视网膜脱离、葡萄膜炎、原发性家族性淀粉样变性、闪光性玻璃体液化等也可出现眼前黑影等临床表现。

玻璃体混浊就是指玻璃体内透明的凝胶体，出现不透明体即混浊。多种眼疾可以引起玻璃体混浊，最常见的是老年性变性、近视性变化、玻璃体后脱离和生理性飞蚊症，此外视网膜脱离、葡萄膜炎、原发性家族性淀粉样变性、闪光性玻璃体液化等也可出现眼前黑影等临床表现。

玻璃体浑浊症状：

1、轻度浑浊：病人自觉眼前黑影飘动，就如蚊蝇飞舞。起病突然，病情发展较快。随着玻璃体混浊的部位和程度的不同而影响视力的程度也不一样。轻度混浊不影响视力，用检眼镜检查也不能发现。

2、较显著的浑浊：常见于变性近视，葡萄膜炎和玻璃体积血。病人感到眼前粗大而量多的黑影，视力有不同程度的减退。检查眼底可发现如灰尘或粗条絮索块状飘浮不定，严重者不能窥见眼底，甚至眼底无红光反射，漆黑一片。

3、炎性混浊：系附近组织发炎时，由白细胞游出及蛋白质凝集而致。是各种视网膜和色素膜炎的共同表现。如结核及梅毒性脉络膜视网膜炎等，钓端螺旋体性色素膜炎、色素膜大脑迁徒性眼内炎等。

4、出血性混浊： 常见于外伤、手术、各种视网膜血管性疾病及血块。

5、变性混浊： 见于高度近视、视网膜脱离、玻璃体钙质及胆固醇沉着等。

6、先天性混浊：多数胚胎期中胚叶组织残留。

7、其他 如眼内异物、猪囊虫、视网膜母细胞瘤等，均可引起玻璃体混浊。

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