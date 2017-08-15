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黄斑变性有哪些症状

2017-08-15
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核心提示：黄斑变性当影响色素上皮及神经上皮引起脱离时，可使视力减退或视物变形，可归属中医“视瞻昏渺”；当少量出血进入玻璃体引起混浊时，则又属“云雾移晴”；但如果大量积血进入玻璃体而引起视力骤降者，则归入“暴盲”之中。

　　黄斑变性当影响色素上皮及神经上皮引起脱离时，可使视力减退或视物变形，可归属中医“视瞻昏渺”;当少量出血进入玻璃体引起混浊时，则又属“云雾移晴”;但如果大量积血进入玻璃体而引起视力骤降者，则归入“暴盲”之中。

　　黄斑变性主要因年老体弱，脏气虚衰或先天禀赋不足，脾肾两虚以及肝郁火旺，痰湿化热而发病。脾主运化，脾气虚则运化不能，气血津液化生不足;肾气虚则鼓动无力，主水及藏精的功能失职，导致水液或痰湿潴留。黄斑变性早期所表现的玻璃膜疣之病理产物多由此而生。痰湿郁久易化火灼伤血络，又因肝主藏血，肝郁血气不足，不能荣目，肝气不调郁久生热，化火伤络，此外脾虚不能统血，亦可致血不循常道而溢于络外，血瘀络外而成瘀，痰瘀互结加重病情，致黄斑变性中后期出现痰湿、肝郁、血瘀等错综复杂的临床表现，使眼底反复性出现渗血、出血以及新生血管和瘢痕形成等病理表现。

　　干性黄斑变性，发病率高，是由于黄斑随年龄增长而发生的一种老化，不会发生眼底出血及渗出，病变进展缓慢，视力逐渐下降，危害相对较小。最常见症状是：视物模糊，不清楚，需要更多照明才能分辨细节，较远距离情况下，辨别人脸有困难。当干性黄斑变性进一步发展，中央视力会出现模糊，随时间发展，这部分会变大、变暗、以致丧失中央视力。

　　湿性黄斑变性，发病率低，是由于视网膜下有异常的血管生长，新生血管破裂出血，并引起疤痕组织生长，使视力突然下降，会迅速严重地影响患者的中心视力，甚至导致中心视力丧失。湿性黄斑变性的主要症状表现为：中央视力快速减弱，视物变形，纸上字句弯曲，视觉中央出现黑影或模糊区域。

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