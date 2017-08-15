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飞蚊症的危险症状有哪些

2017-08-15
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核心提示：飞蚊症是眼病中普遍存在的一种疾病，飞蚊症一般是由玻璃体变性导致的，是一种自然老化的正常现象，玻璃体会“液化”，产生一些混浊物。因而，飞蚊症正式的名称是“玻璃体混沌”又或者称“玻璃体浮游物”。飞蚊症的病征是：患者眼前会出现大量黑点，并且这些黑点还会随着眼球的转动而飞来飞去，好像飞蚊一般。

　　飞蚊症是眼病中普遍存在的一种疾病，飞蚊症一般是由玻璃体变性导致的，是一种自然老化的正常现象，玻璃体会“液化”，产生一些混浊物。因而，飞蚊症正式的名称是“玻璃体混沌”又或者称“玻璃体浮游物”。飞蚊症的病征是：患者眼前会出现大量黑点，并且这些黑点还会随着眼球的转动而飞来飞去，好像飞蚊一般。

　　飞蚊症常发生于40岁以上之中老年人，高度近视眼患者，以及动过白内障手术者，其他如眼内发炎或视网膜血管病变患者，也会形成此病。多数的飞蚊症是良性的，或称“生理性飞蚊症”，只有少数会对眼球发生严重威胁。

　　飞蚊症的危险症状：

　　(1)有异常闪光。

　　(2)短时间内飞蚊不断增加。

　　(3)视线有被遮挡的感觉。

　　由于少数飞蚊症是严重疾病的征兆，因此专家认为，若发现眼前有飞蚊群舞，应该先作专科检查，检查以后，万一不幸有严重的眼疾，那就要针对该眼疾治疗。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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