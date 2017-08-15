39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院眼科 > 正文
综合
问医生

眼底出血的原因是什么

2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：眼底出血的原因是什么？眼底出血是现在很常见的一种疾病，这种疾病给患者的生活带来很大的影响，针对这种疾病根据调查目前还有很多人不是很了解，那么眼底出血的原因是什么呢？下面一起来了解一下吧。

　　眼底出血的原因是什么？眼底出血是现在很常见的一种疾病，这种疾病给患者的生活带来很大的影响，针对这种疾病根据调查目前还有很多人不是很了解，那么眼底出血的原因是什么呢？下面一起来了解一下吧。

　　眼底出血并不是一种独立眼科疾病，往往是身体其他部位病变或者其他病症加剧使眼底出血，是其他病症在眼部的表现。很多疾病在病程的晚期都会产生并发症导致眼底出血。眼底出血会使用眼内压升，重则会压迫视神经造成视力障碍或者失明。

　　眼底出血的病因

　　引起眼底出血的眼病很多，常见的有视网膜静脉阻塞、视网膜静脉周围炎、视盘血管炎、老年性黄斑盘状、中心性渗出性脉络膜视网膜炎、高度近视黄斑出血，还有外伤性眼底出血、糖尿病性视网膜病变、高血压视网膜病变，以及肾性视网膜病变、白血病、贫血等引起的眼底出血。

　　眼底出血较为常见的诱因是毛细血管病变，这种情况主要是毛细血管内膜损坏，渗透性增加，使血液渗出;其次是来自静脉方面的出血，多发生在局部或全身病变，血液动力学的改变、血液粘稠增高、静脉血流迟缓或滞留、静脉血栓、静脉壁的炎症等;由动脉方面发生的出血比较少见，主要见于血管壁局部粥样硬化或血管栓塞等情况。

　　中医认为：气温则血活，气塞则血凝，临床上气虚不摄或气虚运行迟滞，或气滞血行受阻则容易引起上眼底出血，瘀血阻滞目络，常导致眼前浮云飘移，如旌旗拂摇，视物黑茫不见，反复发作，可出现眼部胀痛等，直至失明。

　　中医治疗眼底出血以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈