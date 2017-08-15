核心提示：眼底出血的原因是什么？眼底出血是现在很常见的一种疾病，这种疾病给患者的生活带来很大的影响，针对这种疾病根据调查目前还有很多人不是很了解，那么眼底出血的原因是什么呢？下面一起来了解一下吧。

眼底出血的原因是什么？眼底出血是现在很常见的一种疾病，这种疾病给患者的生活带来很大的影响，针对这种疾病根据调查目前还有很多人不是很了解，那么眼底出血的原因是什么呢？下面一起来了解一下吧。

眼底出血并不是一种独立眼科疾病，往往是身体其他部位病变或者其他病症加剧使眼底出血，是其他病症在眼部的表现。很多疾病在病程的晚期都会产生并发症导致眼底出血。眼底出血会使用眼内压升，重则会压迫视神经造成视力障碍或者失明。

眼底出血的病因

引起眼底出血的眼病很多，常见的有视网膜静脉阻塞、视网膜静脉周围炎、视盘血管炎、老年性黄斑盘状、中心性渗出性脉络膜视网膜炎、高度近视黄斑出血，还有外伤性眼底出血、糖尿病性视网膜病变、高血压视网膜病变，以及肾性视网膜病变、白血病、贫血等引起的眼底出血。

眼底出血较为常见的诱因是毛细血管病变，这种情况主要是毛细血管内膜损坏，渗透性增加，使血液渗出;其次是来自静脉方面的出血，多发生在局部或全身病变，血液动力学的改变、血液粘稠增高、静脉血流迟缓或滞留、静脉血栓、静脉壁的炎症等;由动脉方面发生的出血比较少见，主要见于血管壁局部粥样硬化或血管栓塞等情况。

中医认为：气温则血活，气塞则血凝，临床上气虚不摄或气虚运行迟滞，或气滞血行受阻则容易引起上眼底出血，瘀血阻滞目络，常导致眼前浮云飘移，如旌旗拂摇，视物黑茫不见，反复发作，可出现眼部胀痛等，直至失明。

中医治疗眼底出血以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

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