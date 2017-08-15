核心提示：眼底出血的临床症状有哪些？眼底出血由于病因复杂，所以病程长，易反复发作，严重影响视力，引起诸多严重的并发症。如黄斑病变（黄斑囊样水肿、黄斑变性），新生血管性青光眼、玻璃体积血、视神经萎缩、增殖性视网膜病变、牵拉性视网膜脱离，如不及时有效的治疗，常可导致失明。

眼底出血的临床症状有哪些？眼底出血由于病因复杂，所以病程长，易反复发作，严重影响视力，引起诸多严重的并发症。如黄斑病变(黄斑囊样水肿、黄斑变性)，新生血管性青光眼、玻璃体积血、视神经萎缩、增殖性视网膜病变、牵拉性视网膜脱离，如不及时有效的治疗，常可导致失明。

眼底出血的临床症状

(1)、突然眼前一片漆黑，仅见手动或仅有光感。

(2)、骤然间眼前如有圆的黑影遮住，不随眼转动而漂浮，正中方向注视物体完全不见，两旁物体则模糊可见。

(3)、突然眼内有如线条状黑影向某一方向直射，进展迅速，且逐渐加多，最后终至遮住眼前，视物一片模糊，无法分辨。

(4)、骤然眼前出现红光闪闪，逐渐加多，以致红光满目，视物不明。

(5)、发病先兆，多数有眼胀，眼珠跳动等感觉。

(6)、多数反复发作，每次发作，亦有以上某些症象，即使积血不退，当继续出血时，还可能有以上的某些感觉。

由于眼底出血的原因及部位不同，预后及对患者视力的影响也不一样，依照出血量的多少，出血部位不同而产生不同的症状。如出血量少，位于视乳头及视网膜周边部，可以没有明显的症状，如出血量多，患者感到眼前有黑影浮动，视线被部分或完全遮挡，仅剩光感的视力。如出血位于视网膜中心(黄斑区)患者中心视力丧失，即中心区视物不清有暗影遮挡，周边尚有部分视力。

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