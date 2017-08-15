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视网膜脱离的早期症状是什么

2017-08-15
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核心提示：视网膜脱离是眼底病的一种，高度近视者、糖尿病患者等多发此病，因此年轻人和老年人均有可能发生视网膜脱离。视网膜脱离患者通常不会有疼痛感，病发早期时，患者会有闪光感，之后眼前会出现较多的漂浮黑影，视网膜脱离后期患者视物时会发现有黑影遮挡，如果病情发展到黄斑区会发生看东西变形的情况，导致视力下降，后失明。

　　视网膜脱离是眼底病的一种，高度近视者、糖尿病患者等多发此病，因此年轻人和老年人均有可能发生视网膜脱离。视网膜脱离患者通常不会有疼痛感，病发早期时，患者会有闪光感，之后眼前会出现较多的漂浮黑影，视网膜脱离后期患者视物时会发现有黑影遮挡，如果病情发展到黄斑区会发生看东西变形的情况，导致视力下降，后失明。

　　中医认为患上视网膜脱落的原因是，湿热郁蒸或痰湿内蕴，浊气上泛。阴虚火旺，灼伤目络，血溢络外。肝气郁结，气滞血瘀。肝肾亏损，精血不足，目窍失养。对于视网膜脱落较好的治疗，就是及时纠正脏腑功能，疏通血液循环，调整脑神经、视神经，以达到治疗的效果。

　　视网膜脱离的早期症状：

　　1、中老年人特别是高度近视眼患者，突然出现大量飞蚊。

　　2、部分敏感患者可发觉视野缺损。

　　3、除中心视力下降外，尚有视物变形。

　　在针对视网膜脱落的治疗中，大家一定要选对方法，如果盲目治疗不仅会延误病情，还会让我们患者的心里遭受很大的创伤。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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