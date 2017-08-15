视网膜脱离的原因是什么

核心提示：视网膜脱落是比较常见的眼底病，该疾病的患发对患者的视力有很大的影响，一定要及时的治疗。若没有及时治疗的话很可能会导致患者致盲的。为了能让大家可以更好地了解视网膜脱落的发病原因，下面我们就一起来了解一下引起视网膜脱离的原因吧！

视网膜脱落是比较常见的眼底病，该疾病的患发对患者的视力有很大的影响，一定要及时的治疗。若没有及时治疗的话很可能会导致患者致盲的。为了能让大家可以更好地了解视网膜脱落的发病原因，下面我们就一起来了解一下引起视网膜脱离的原因吧！

视网膜脱离的原因

一、年龄：老年人玻璃体大多变性、液化，常伴有各种视网膜变性，因而容易发生视网膜脱离。

二、中高度近视：近视眼易于产生玻璃体变性及后脱离。近视眼周边视网膜的脆弱性，又有玻璃体视网膜牵引，很容易导致视网膜脱离。

三、外伤：在挫伤中，撞击运动的瞬间可使眼球暂时变形，容易产生视网膜锯齿缘离断。穿孔性外伤可直接造成视网膜脱离，而后期玻璃体增殖可导致牵引性视网膜脱落。

四、无晶体眼：玻璃体并发症的人特别容易发生视网膜脱离，所以这也是造成视网膜脱落的原因。

五、视网膜变性：有些视网膜变性，如格子样变性、霜样变性、铺路石样变性，特别容易形成视网膜裂孔。这是因为变性降低了视网膜的粘着力，抗牵引力降低。

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