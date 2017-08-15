视神经萎缩的诊断方法是什么

核心提示：视网膜萎缩是指各种病变损害视网膜造成的，有视网膜萎缩，需查明引起萎缩的原因，比较常见的病因是高度近视眼。及早祛除病原因，防止视力进一步下降。部分视神经萎缩是由遗传因素引起。但现在不必太担心，可到医院检查明确。危害虽大，但仍是可治疗的。

视网膜萎缩是指各种病变损害视网膜造成的，有视网膜萎缩，需查明引起萎缩的原因，比较常见的病因是高度近视眼。及早祛除病原因，防止视力进一步下降。部分视神经萎缩是由遗传因素引起。但现在不必太担心，可到医院检查明确。危害虽大，但仍是可治疗的。

视神经萎缩的诊断

1、视力高度下降初起时眼底正常，视乳头轻度出血。后期视乳头萎缩，视野检查有中心暗点，多见于青年人，预后很差。

2、视野缺损对光反应微弱或消失。检查可见视盘境界清楚，表面毛细血管减少或消失，视网膜血管狭窄，病变起自球后、萎缩过程呈下行性。

3、视盘境界不清视神经萎缩的症状表现还有，生理凹陷消失，视盘表面血管阻塞，颜色苍白。多在视乳头炎或乳头水肿基础—上演变而来。乳头胶质组织增生，视网膜血管的遗留变化病态与原发性萎缩完全对立，视神经萎缩过程是上行性的。

温馨提醒：只有对视神经萎缩的症状表现有所了解，在眼睛不适后还能正确的判断是不是患病。一般视力高度下降、视野缺损、眼球萎缩、视盘不清等都是主要的视神经萎缩的症状表现。如果您有这些要及时的治疗了，因为视神经萎缩是失明率非常高的眼病，只有早发现早治疗才能早康复。

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