开角型青光眼的治疗方法是什么

核心提示：开角型青光眼包括原发性和继发性之分。但是临床上开角型青光眼一般是指原发性开角型青光眼，即在没有明显的原因、并且前房角开放的情况下，发生青光眼性视神经病变和相对应的视野缺损，最终可能导致失明。

开角型青光眼包括原发性和继发性之分。但是临床上开角型青光眼一般是指原发性开角型青光眼，即在没有明显的原因、并且前房角开放的情况下，发生青光眼性视神经病变和相对应的视野缺损，最终可能导致失明。

开角型青光眼的治疗：

开角型青光眼发病初期无明显不适，当发展到一定程度后，方感觉有轻微头痛、眼痛、视物模糊及虹视等，经休息后自行消失，故易误认为视力疲劳所致。

中心视力可维持相当长时间不变，但视野可以很早出现缺损，最后由于长期高眼压的压迫，视神经逐渐萎缩。视野随之缩小，消失而失明。整个病程中外眼无明显体征，仅在晚期瞳孔有轻度扩大，虹膜萎缩。

青光眼的治疗必须持之以恒，一旦患上青光眼，就要终身治疗，如同高血压、糖尿病一样，必须定期到眼科医院进行复查和必要的检查项目，才能防止青光眼恶化，阻止发生视力损害。

中医治疗青光眼以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

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