玻璃体浑浊症状有哪些

核心提示：玻璃体浑浊顾名思义就是不随眼球的运动而飘动，固定在某一方向不动，飘动的眼前黑影一般为玻璃体相关性疾病引起的，是我们日常生活中最常见的一种眼前黑影类型，也就是我们经常说的玻璃体混浊。到老年，所有人的玻璃体都会解聚、液化，只是程度不同。这与人随年龄增长头发变白、皮肤松弛、皱纹、老年斑等人类退化性疾病发生原因是相同的。

玻璃体浑浊顾名思义就是不随眼球的运动而飘动，固定在某一方向不动，飘动的眼前黑影一般为玻璃体相关性疾病引起的，是我们日常生活中最常见的一种眼前黑影类型，也就是我们经常说的玻璃体混浊。到老年，所有人的玻璃体都会解聚、液化，只是程度不同。这与人随年龄增长头发变白、皮肤松弛、皱纹、老年斑等人类退化性疾病发生原因是相同的。

眼前黑影一般分为飘动的及固定性的，在看明亮的地方、白墙壁和蓝天的时候，可以看到眼前有虫子和线头样的东西在飞舞，并感觉到和视线一起移动，眨眼时也不消失，但在暗的地方就感觉不到。

一般玻璃体混浊分为生理性及病理性两种。在玻璃体液化过程中出现的玻璃体混浊为生理性玻璃体混浊。但是很少有人感觉到眼前有黑影飘动，是因为发生的范围和程度有限。近视眼人群和中老年人容易发生临床意义的玻璃体混浊。

病理性玻璃体混浊顾名思义就是在有疾病的情况下导致的玻璃体混浊。这时，血液一旦进入玻璃体就会突然感到飞蚊症的症状或眼前好像拉开了一张红色幕布的感觉。因出血量和部位不同，可以引起不同程度的视力下降。此外葡萄膜炎时白细胞和渗出物将会从血管进入到玻璃体内，从而产生飞蚊症的症状。炎症加重时，“浮游物”增多，视力下降。

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。