核心提示：黄斑水肿可由遗传性病变、老年性改变、炎症性病变所引起，常见于青少年期起病，治疗上比较棘手。此外视膜静脉阻塞、视网膜血管炎、糖尿病性视网膜病变、高度近视和外伤性脉络破裂等可导致黄斑区发生损害；某些病变如性浆液性视网膜脉络膜病变、性渗出性视网膜脉络膜病变等病因尚未完全清楚，但可造成黄斑区水肿或出血而有一定程度的视功能损害。

黄斑水肿怎么治疗，要注意什么？黄斑水肿可由遗传性病变、老年性改变、炎症性病变所引起，常见于青少年期起病，治疗上比较棘手。此外视膜静脉阻塞、视网膜血管炎、糖尿病性视网膜病变、高度近视和外伤性脉络破裂等可导致黄斑区发生损害;某些病变如性浆液性视网膜脉络膜病变、性渗出性视网膜脉络膜病变等病因尚未完全清楚，但可造成黄斑区水肿或出血而有一定程度的视功能损害。

1、积极治疗原发病。平时注意不要强光直射眼睛。另外防止眼外伤。

2、多吃各种水果，特别是柑桔类水果，还应多吃绿色蔬菜、粮食、鱼和鸡蛋。多喝水对减轻眼睛干燥也有帮助。

3、若出现眼睛发红，有灼伤或有异物感，眼皮沉重，看东西模糊，甚至出现眼球胀痛或头痛，休息后仍无明显好转，那就需到医院了。

4、保持良好的生活习惯，睡眠充足、不熬夜。避免长时间连续操作电脑，注意中间休息，通常连续操作1小时，休息5-10分钟。休息时可看远处或做眼保健操。

黄斑水肿怎么治疗？

中医治疗以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

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