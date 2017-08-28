眼底出血的症状和原因是什么？

核心提示：眼底出血病程长，容易反复发作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致终身失明。“三高”患者是眼底出血的高危人群，而到专业眼科医院定期检查眼底是防止眼底血管出现硬化和出血的根本措施。眼底出血是一种严重的眼底病，由于外表无任何病变表现，往往容易被忽视而延误治疗，最终可导致失明。

眼底出血病程长，容易反复发作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致终身失明。“三高”患者是眼底出血的高危人群，而到专业眼科医院定期检查眼底是防止眼底血管出现硬化和出血的根本措施。眼底出血是一种严重的眼底病，由于外表无任何病变表现，往往容易被忽视而延误治疗，最终可导致失明。

1、眼底出血的症状：

眼底出血病程长，易反复发作，常引起增殖性视网膜病变、新生血管性青光眼等眼部严重并发症，如不及时有效的治疗，常可导致失明。瘀血阻滞目络，常导致眼前浮云飘移，如旌旗拂摇，视物黑茫不见，反复发作，可出现眼部胀痛等，直至失明。

2、诱发眼底出血的原因：

眼底出血多因糖尿病、高血压、视网膜血管阻塞或免疫功能异常引起，常见于高血压视网膜病变，糖尿病视网膜病变，视网膜静脉阻塞，视网膜静脉周围炎性病变。具体来说，眼底出血的原因有以下几点：

(1)全身性血管病和血液病，如高血压，糖尿病等视网膜病变。

(2)炎症性疾患或免疫复合物侵犯血管壁，如视网膜静脉周围炎，视盘血管炎。

(3)机械性阻塞，如血栓。

(4)视网膜血管异常，各种不同的病因导致相同的病理损害，如视网膜出血、渗出、微血管瘤、新生血管等。

眼底出血能治好吗？中医治疗眼底出血好，中医治疗眼底出血讲究辨证施治的治疗原则，但同时也包含辩病论治的内容。辨病是根据患病部位特异的病因、病理及病状特点，以辨析诊断疾病，故辨病论治就是针对患病部位特异的病因、病理及症状进行治疗，以达到治病的目的。即辨病反映疾病的全过程的综合诊断，具有相对稳定性。辨证论治是反映疾病全过程中，某一阶段的临床诊断，针对该阶段的诊断，确定治疗。

最后，眼底出血的原因和部位的不同，对患者的影响也是不一样的，预后效果也有所差异。患者出现眼底出血症状时，要及时到医院就诊，以免耽误病情，造成遗憾，当然，了解了眼底出血的原因，一定会对您了解病情有所帮助。

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