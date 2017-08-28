眼底出血的注意事项是什么

核心提示：眼底出血是多种眼底疾病或某些全身疾病所共有的一个症状，而非一种独立的眼病。如视网膜中央血管阻塞、视网膜静脉周围炎、视盘血管炎、老年性黄斑盘状变性、中心性渗出性脉络膜视网膜炎、高度近视性黄斑出血、高血压性视网膜病变、糖尿病视网膜病变、肾性视网膜病变等，常伴有眼底出血的改变。那么眼底出血要注意什么？

眼底出血是多种眼底疾病或某些全身疾病所共有的一个症状，而非一种独立的眼病。如视网膜中央血管阻塞、视网膜静脉周围炎、视盘血管炎、老年性黄斑盘状变性、中心性渗出性脉络膜视网膜炎、高度近视性黄斑出血、高血压性视网膜病变、糖尿病视网膜病变、肾性视网膜病变等，常伴有眼底出血的改变。那么眼底出血要注意什么？

眼底出血的注意事项

1、注意用眼卫生

电脑族尤其要注意用眼卫生，平时工作要避免长时间操作电脑，每工作一段时间就让眼睛休息会儿，此时可以远眺，也可以早眼保健操。此外，还应保持良好的生活习惯，保证充足的睡眠时间和优质的睡眠质量。

2、工作要劳逸结合

劳逸结合是最合理、最健康的工作方式，所以要想预防眼底出血大家平时应注意休息，不要让眼睛过于劳累，工作时如果感到累，可以适当小憩一会，也可以经常做些眨眼动作，以减少泪液的蒸发。

3、多吃新鲜水果和蛋白质丰富的食物

有效预防眼底出血的一项简单方法就是多吃新鲜的水果，而且所食用的水果要做到多样化，可以多吃些柑桔类水果。不仅要吃水果，疾病的预防还需大家多吃绿色的蔬菜，多饮水，保持眼睛湿润，并吃些蛋白质丰富的食物。

4、不要长时间吹空调

要控制好吹空调的时间，不要长时间吹空调，而且工作时，要避免座位上有气流吹过，在电脑前放杯水，并时常饮用，也可以在座位周围洒点水，适当增加周围湿度。

北京德胜门中医院眼科建议大家不要整天对着手机屏幕和电脑，要适当看看绿色，这样对自己的眼睛是有一定好处的。如果出现眼底出血病症，劝诫患者们及早治疗，治疗越早，越容易恢复。

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