视网膜色素变性怎么诊断

核心提示：检查视网膜色素变性患者的视网膜叶黄素含量比正常人低得多，叶黄素除了可以保护视网膜免受光线和自由基的损害，还具有血管扩张的功能，打断血管狭窄进程，软化和扩张血管，改善眼底微循环。

视网膜色素变性是视杆细胞和色素上皮细胞光损伤后死亡的结果，视网膜上的视杆细胞每天脱落的外节盘膜，都由色素上皮细胞吞噬、消化和排泄，并通过色素上皮细胞储存和运送维生素A，合成视色素，药物解毒。当光线或其他原因引起视网膜和血管的自由基增加，自由基会氧化损伤视杆细胞和脱落的外节盘膜，同时氧化损伤血管，致使视锥细胞死亡，外节盘膜变性，以及血管内壁变厚，血管狭窄。色素上皮细胞受损、血管变窄后，导致视网膜全面营养供应障碍，引起视杆细胞萎缩死亡，影响视紫质的合成，结果是视野缩小，夜盲。

检查视网膜色素变性患者的视网膜叶黄素含量比正常人低得多，叶黄素除了可以保护视网膜免受光线和自由基的损害，还具有血管扩张的功能，打断血管狭窄进程，软化和扩张血管，改善眼底微循环。

视网膜色素变性患者暗适应检查，初期视网膜锥体细胞功能尚正常，杆状细胞功能下降，使杆体曲线终末阈值升高，造成光色间差缩小，最后杆体功能丧失，椎体阈值亦升高，形成高位的单相曲线。

视网膜色素变性患者早期即表现为夜盲，常在儿童和少年期发病，随着年龄增长症状加重。临床上引起夜盲的疾病很多，有先天性，后天性之分。先天性者，如视网膜发育不良、白点状视网膜变性、环状视网膜变性、结晶样视网膜变性、闪辉性视网膜变性、小口氏病、进行性视网膜萎缩等。后天性者，如损害视细胞或影响视功能，而导致夜视力障碍者，临床也较多。程度不同，轻者夜视力差，重者构成夜盲。这类疾病有进行性青光眼、视神经炎、视网膜脉络膜炎、视神经萎缩等。

因此，有夜盲症状者，必须进行暗适应、视野，以及眼电生理检查。视网膜色素变性患者暗适应检查，初期视网膜锥体细胞功能尚正常，杆状细胞功能下降，使杆体曲线终末阈值升高，造成光色间差缩小，最后杆体功能丧失，椎体阈值亦升高，形成高位的单相曲线。视野检查即可检查出环状暗点。眼电生理检查，ERG的改变远较自觉症状和眼底改变出现为早。EOG 严重下降和消失，即使早期，当视野，暗适应，甚至ERG等改变不甚明显时，即可查出。因此眼电生理的检查对本病的早期诊断，以及与其他类型的色素变性的鉴别有一定的意义。

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